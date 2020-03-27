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Умер режиссер Владимир Любомудров

Ему было 80 лет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Советский и российский кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается в пятницу на сайте Союза кинематографистов России.

"Сегодня 27 марта на 81-м году жизни не стало кинорежиссера, сценариста, члена Союза кинематографистов России Владимира Павловича Любомудрова", - говорится в сообщении.

Владимир Любомудров родился в 1939 году в подмосковном Солнечногорске. Режиссер и сценарист фильмов "Ищи ветра..." (1979), "Романс" (1981), "Кавалеристы" (1982), "Первая конная" (1984), "Белые вороны" (1988), "Отель "Эдем" (1991), "Наследник" (2002).

Как отмечается на сайте Союза кинематографистов, Любомудров в качестве руководителя группы каскадеров был постановщиком трюковых конных сцен в фильмах "Война и мир" Сергея Бондарчука и "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, в котором он сыграл роль татарина.

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