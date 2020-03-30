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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Японии после заражения коронавирусом умер артист-комик

Кэну Симуре было 70 лет

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Один из наиболее известных в Японии артистов, работавших в жанре комедии, Кэн Симура умер в токийской больнице от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Ему было 70 лет, сообщил в понедельник телеканал  NHK.

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Симура почувствовал себя плохо в середине текущего месяца и был госпитализирован. 25 марта его представитель объявил, что артист заразился коронавирусом.

Симура создал собственный жанр фарсовых выступлений, представая перед зрителями в нескольких запоминающихся образах, например глуповатого служащего средних лет или феодального князя-самодура. Его мини-спектакли пользовались популярностью у всех поколений японцев.

Симура был завсегдатаем многочисленных телепрограмм, выступал в театре, давал сольные концерты. Свою деятельность он не прекращал вплоть до инфицирования коронавирусом.

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ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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