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Умер театральный режиссер Владимир Ласточкин

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Театральный режиссер, драматург и педагог Владимир Ласточкин ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Союза театральных деятелей.

"Двадцать седьмого марта скоропостижно скончался известный режиссер и главный идеолог Российского Театра масс, педагог, драматург и общественный деятель Владимир Николаевич Ласточкин. Он ушел из жизни в Международный день театра, в наш профессиональный праздник, который мы впервые провели не все вместе", - говорится в сообщении.

Ласточкин был режиссером театрализованных представлений. В 2004 году он выступил одним из инициаторов создания Совета по массовым формам театрального искусства при СТД, и стал в нем бессменным заместителем председателя. В 2005 году по инициативе совета была учреждена всероссийская премия "Грани Театра масс", которая благодаря усилиям Ласточкина получила статус национальной премии. Это высшая профессиональная награда в области массовых форм театрального искусства.

"Владимир Николаевич был предан своему делу фанатично, с одержимостью и любовью, свойственным творческим людям, и с упорством и мудростью выдающегося организатора. Он был человеком авторитетным и уважаемым, его любили, ценили коллеги и друзья. Я выражаю свои искренние соболезнования всем родным и близким Владимира Николаевича Ласточкина. Светлая ему память и наша благодарность за все, что сделал", - заключили в СТД.

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