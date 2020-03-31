Благотворительный концерт в США собрал почти $8 млн на борьбу с COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Благотворительный показ музыкальных номеров, записанных известными артистами в домашних условиях, помог набрать около $8 млн на борьбу с распространением нового коронавируса и оказание помощи пострадавшим. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News , который организовал это мероприятие совместно с вещательной компанией iHeartRadio .

"Наша цель с самого начала состояла в том, чтобы принести добро в тяжелое для всего мира время. Нам удалось достичь подобного только благодаря изумительным деятелям искусств, принявшим участие в мероприятии, нашим партнерам из iHeartRadio, и неиссякаемой поддержке наших сотрудников, зрителей и деловых партнеров", - отметил генеральный директор телесети Fox Entertainment Чарли Колиер.

Музыкальный телемарафон, который состоялся в минувшее воскресенье, посмотрели около 8,7 млн зрителей. Ведущим выступил британский певец и композитор Элтон Джон, в часовом концерте приняли участие около двух десятков популярных музыкантов, которые исполняли свои хиты из домашних студий или просто сидя на диване. В их числе оказались певицы Билли Айлиш, Мэрайя Керри, Алиша Киз, вокалисты групп Green Day и Foo Fighters Билли Джо Армстронг и Дейв Грол, поп-группа Backstreet Boys и другие.

Музыканты делились своими переживаниями, связанными с распространяющейся инфекцией, просили зрителей не выходить из дома или, как минимум, соблюдать социальную дистанцию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов.