Умер детский писатель и иллюстратор Томи де Паола

ТАСС, 31 марта. Американский писатель и иллюстратор детских книжек Томи де Паола умер в возрасте 85 лет в США. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, де Паола умер в понедельник. Причиной смерти, как отметил литературный агент писателя Дуг Уайтмен, послужил ряд осложнений после перенесенной им операции. Автор детских книг, по словам Уайтмена, умер в одиночестве в одном из медицинских центров в штате Нью-Гэмпшир.

"Из-за коронавируса и карантина в больнице, где он проходил лечение, де Паола находился в изоляции", - подчеркнул Уайтмен.

Томас Энтони де Паола (Томи) родился 15 сентября 1934 года в городе Мериден (штат Коннектикут). Он является автором более 260 детских книг. Наибольшую известность писателю принесла иллюстрированная им книга "Стрега Нона" (Strega Nona, 1975).