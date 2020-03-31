{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер детский писатель и иллюстратор Томи де Паола

Ему было 85 лет
Томи де Паола Jonathan Fickies/Getty Images for Jumpstart for Children
Описание
Томи де Паола
© Jonathan Fickies/Getty Images for Jumpstart for Children

ТАСС, 31 марта. Американский писатель и иллюстратор детских книжек Томи де Паола умер в возрасте 85 лет в США. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, де Паола умер в понедельник. Причиной смерти, как отметил литературный агент писателя Дуг Уайтмен, послужил ряд осложнений после перенесенной им операции. Автор детских книг, по словам Уайтмена, умер в одиночестве в одном из медицинских центров в штате Нью-Гэмпшир.

"Из-за коронавируса и карантина в больнице, где он проходил лечение, де Паола находился в изоляции", - подчеркнул Уайтмен.

Томас Энтони де Паола (Томи) родился 15 сентября 1934 года в городе Мериден (штат Коннектикут). Он является автором более 260 детских книг. Наибольшую известность писателю принесла иллюстрированная им книга "Стрега Нона" (Strega Nona, 1975).

Теги
США
Реклама на ТАСС
Умер драматург Леонид Зорин
Ему было 95 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС