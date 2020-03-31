Лучшие постановки русскоязычных театров стран СНГ и Балтии покажут на онлайн-фестивале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Встречи в России", который знакомит зрителей с постановками русскоязычных театров стран СНГ и Балтии, впервые за более чем два десятка лет пройдет в онлайн-формате. На протяжении апреля зрители смогут увидеть лучшие спектакли коллективов из Казахстана, Киргизии, Грузии и Белоруссии, сообщили во вторник в пресс-службе петербургского Театра-фестиваля "Балтийский дом" (организатор события).

"Начиная с 4 апреля, один раз в неделю по выходным в 17:00 мск Театр-фестиваль "Балтийский дом" приглашает всех любителей, поклонников и знатоков искусства Мельпомены на встречу с лучшими постановками русскоязычных театров стран СНГ и Балтии. "Встречи в России. Онлайн. Избранное" - первый международный театральный онлайн-проект, объединивший творческие коллективы русскоязычных театров ближнего зарубежья в одну онлайн афишу", - говорится в сообщении театра.

Онегин, Гамлет, Гумилев

Фестиваль откроет спектакль "Евгений Онегин" Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького (Республика Казахстан). Отмечается, что публика увидит в постановке московского режиссера Юрия Квятковского "Пушкина нашего времени - настоящего и вечного, философского и ироничного". "Этот "Евгений Онегин" - энциклопедия русской жизни, рассказанная современным языком под едкий рэп и острый юмор", - анонсировали организаторы.

Показы фестиваля будут доступны на сайте Балтийского дома и в его аккаунтах в социальных сетях. Его программу 11 апреля продолжит спектакль "Демон" Государственного национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова (Кыргызская Республика), 19 апреля зрители увидят "Я - Николай Гумилев!" Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова. 26 апреля пройдет трансляция записи спектакля "Гамлет" Могилевского областного театра кукол (Республика Беларусь).

В пресс-службе театра-фестиваля ТАСС рассказали, что афиша фестиваля еще будет дополняться, показы пройдут также в мае. "В "живом" формате фестиваль планируется провести в конце ноября", - добавили в Балтийском доме.

Согласно информации на сайте театра, фестиваль "Встречи в России" впервые прошел в 1998 году. С тех пор он проводится ежегодно, в его афишу входят лучшие спектакли русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. За время существования фестиваля в нем приняли участие более 65 театров, было сыграно более 200 спектаклей.

Онлайн-афиша в дни "каникул"

Особую онлайн-афишу составил театр и для "каникул", объявленных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Первого апреля в социальных сетях театр покажет "Игру в классики" - остроумные и актуальные скетчи, которые представят актрисы Наталья Парашкина и Светлана Обидина. Первого и третьего апреля в 21:00 мск артисты Балтийского дома будут дистанционно читать для детской аудитории свои любимые истории. Второго апреля зрителей ждет онлайн-премьера спектакля Анатолия Праудина "Дядя Ваня", который покажет своего рода предысторию пьесы Антона Чехова.

О театре

"Балтийский дом" представляет собой крупный театральный холдинг. Его история началась в 1936 году, когда был создан Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. В 1991 году театр был переименован в Санкт-Петербургский государственный театр "Балтийский дом", в 2000 году учреждение получило статус театра-фестиваля, чему способствовал экспериментальный характер его деятельности.

Репертуар "Балтийского дома" составляют классические и современные пьесы, а также новые интерпретации произведений выдающихся драматургов-классиков прошлого. В разные годы в театре работали выдающиеся режиссеры Георгий Товстоногов, Кама Гинкас, Геннадий Опорков и другие. На его сцене играли знаменитые актеры Юрий Толубеев, Татьяна Доронина, Нина Ургант, Олег Басилашвили, Эмманиул Виторган, Олег Даль и другие.