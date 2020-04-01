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Мостуризм открыл акцию по онлайн-чтению "Декамерона"

Для участия в акции желающим нужно будет записать и прислать собственные видео с чтением новелл "Декамерона" и заполнить форму обратной связи

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Столичный комитет по туризму открыл акцию "ЧитаемДекамерон", в ходе которой артисты театра и кино, а также все желающие смогут прочесть отрывки этого произведения итальянского писателя Джованни Боккаччо, а лучшие работы будут опубликованы в интернете. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Мостуризма.

"В рамках проекта "Москвастобой", который запустил столичный комитет по туризму, стартует акция "ЧитаемДекамерон", где артисты театра и кино, журналисты и другие общественные деятели прочтут онлайн новеллы одного из великих произведений эпохи Возрождения. К ним могут присоединиться и все желающие", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сегодня произведение будет особенно актуально звучать, потому что многие, подобно главным героям, вынужденно проводят больше времени дома, чтобы не подвергать риску свое здоровье в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации. Шесть историй уже доступны на сайте stayhome.moscow. Первыми чтецами стали актрисы театра и кино Анна Чиповская, Ольга Сутулова и Ольга Ефремова, публицист, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи, автор четырех книг Алена Долецкая, писатель и актер Григорий Служитель и креативный директор и архитектор Сергей Мешалкин. По мере выхода новых видео специальный раздел проекта "Москвастобой" будет пополняться.

В пресс-службе добавили, что присоединиться к акции смогут все желающие, для этого надо записать и прислать собственные видео с чтением новелл "Декамерона" и заполнить форму обратной связи на сайте stayhome.moscow. Лучшие из присланных видео будут опубликованы. Анонсы акции появятся на платформе коротких видео TikTok в официальном аккаунте @discovermoscow.tiktok.

В пресс-службе уточнили, что акция проходит в рамках культурного онлайн-проекта "Москвастобой", который был запущен столичным комитетом по туризму вместе с музеями и культурными площадками города в марте текущего года. Он дает возможность посетить экспозиции ведущих столичных музеев онлайн вне зависимости от внешних обстоятельств, места и времени.

"Декамерон" Джованни Боккаччо - одна из главных книг раннего Возрождения, которая состоит из ста новелл, рассказанных десятью молодыми героями, сбежавшими из зараженной чумой Флоренции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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