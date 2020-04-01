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Пандемия коронавируса нового типа

Исторический музей снял видеоролик в поддержку музейного сообщества во время пандемии

В нем сотрудники музея говорят о безграничной силе искусства и возможности преодолеть любые трудности общими усилиями

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) записал видеоролик со словами поддержки на русском, английском, итальянском и других языках, чтобы поддержать мировое музейное сообщество. Об этом рассказала ТАСС в среду начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.

Сейчас ГИМ, как и другие учреждения культуры в России, закрыт из-за ситуации с коронавирусом. Закрыты и культурные учреждения по всему миру, в том числе Лувр, музей Прадо, музеи Ватикана и другие.

Видеоролик в поддержку коллег был опубликован на странице ГИМ в Instagram в среду вечером. В нем сотрудники музея "передают" друг другу лист бумаги, на котором написаны слова поддержки на разных языках: русском, английском, итальянском, немецком и французском.

"Впервые за долгое время мир столкнулся со столь глобальной угрозой для всего человечества. Но даже в самые тяжелые моменты истории людям давало силы искусство. Великая мировая культура помогает нам и сегодня, поддерживая и давая надежду на будущее. Мы, сотрудники музеев, постоянно соприкасающиеся с памятниками истории и культуры, точно знаем о безграничной силе искусства. Своей акцией мы хотим поддержать своих коллег по всему миру и выразить надежду на то, что общими усилиями преодолеем любые трудности", - сказала Лемигова.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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