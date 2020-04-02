Большой детский хор имени Попова отложил празднование юбилея

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Большой детский хор (БДХ) имени В. С. Попова в четверг, 2 апреля, отмечает 50-летие. Из-за непростой эпидемиологической ситуации юбилейные торжества пришлось отложить до осени. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель хора Анатолий Кисляков.

"Мы готовились к 50-летию, но в связи с тем, что происходит, все концерты, торжества мы перенесли на более благоприятное время, в основном на осень", - сказал худрук БДХ.

Планировалось, что праздничный концерт с участием Льва Лещенко, Дмитрия Певцова, Григория Гладкова, Бедроса Киркорова и других друзей хора пройдет 10 апреля в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме праздничного концерта сотрудники и участники коллектива собирались почтить память основателя хора Виктора Попова, возложение цветов также отложили.

Под вопросом и участие Большого детского хора в фестивале "Еврооркестрия", который французские организаторы проводят в канадском Квебеке. Гастроли запланированы на август.

О хоре

Хор был создан в 1970 году в Москве при детской редакции Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. Организовал и возглавил коллектив дирижер, педагог и хормейстер Виктор Попов. У истоков также стояли хормейстеры Татьяна Анофриева и Ирина Кулешова. Первый концерт коллектива состоялся 4 ноября 1970 года в телецентре "Останкино", и уже совсем скоро о Большом детском хоре Всесоюзного радио и Центрального телевидения знали практически все.

Для Большого детского хора писали лучшие композиторы страны: Александра Пахмутова, Евгений Крылатов, Владимир Шаинский, Олег Хромушин, Юрий Чичков, Владимир Рубин, Томас Корганов, Георгий Дмитриев. В его репертуаре отразилась история страны: "Наша родина - революция" и "Любовь, Комсомол и Весна", "Наташка - первоклашка" и "Прощание со школой", "Сигнальщики-горнисты" и "Улица мира", "Беловежская пуща" и "Прекрасное далеко", "Крылатые качели" и "Пропала собака", "Трус не играет в хоккей" и "Вместе весело шагать". На его счету многочисленные записи для фондов радио, регулярное участие в "Песне года", ежегодные отчетные концерты с программой духовной и классической музыки.

После того, как в 2008 году ушел из жизни Виктор Попов, коллективу было присвоено его имя. Хор возглавил Анатолий Кисляков.

Сохраняя традиции

На сегодняшний день Большой детский хор объединяет около 200 ребят. Это и дошкольники 5-6 лет, занимающиеся в подготовительной группе, и ребята от 7 до 18 лет, составляющие основные группы - младшую, среднюю и старшую. В последней из-за особенностей развития голоса, в основном, остаются петь девушки.

"Есть коллективы, которые берут детей в младшем возрасте, растят их, и уже никто на дальнейших этапах к ним не поступает. У нас за всю 50-летнюю историю хора такой практики не существовало, - рассказал Кисляков. - Мы принимаем детей в разные группы. Главное, чтобы они подходили по природным качествам: наличие голоса, музыкального слуха и памяти".

Занятия в хоре не мешают основной, общеобразовательной учебе ребят. У младшей и средней групп проводится по два занятия в неделю по 1,5-2 часа. Нагрузка в старшей группе выше из-за большей вовлеченности в концерты: они занимаются дважды в будни по 2,5 часа и по воскресеньям три часа. Это было заведено со дня основания хора и остается неизменным, отметил худрук.

"Мы выдерживаем завещание основателя хора: нравственно-эстетическое воспитание, которым мы занимаемся, остается бесплатным, - отметил Кисляков. - И московская школа 2054, где мы проводим занятия, пока идет нам навстречу, и мы не платим за аренду".

Работу хора организуют шесть сотрудников.

По традиции, воспитанники хора ежегодно дают отчетные концерты, также с сольными программами коллектив гастролирует в регионах. На столичных же площадках БДХ чаще выступает как приглашенный участник. Например, в концертах военной или детской тематики, с классическим репертуаром, со звездами отечественной эстрады и оркестрами.