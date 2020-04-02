Онлайн-трансляции мастер-классов и концертов пройдут на страницах "Тавриды" в соцсетях

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Арт-кластер "Таврида" проведет серию ежедневных онлайн-трансляций мастер-классов, арт-обзоров, домашних концертов артистов и выпускников "Тавриды", сообщили журналистам в пресс-службе.

С четверга началась регистрация участников и волонтеров на форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

"В поддержку старта регистрации арт-кластер запустил ежедневные онлайн-трансляции "Таврида на удаленке". Со 2 по 7 апреля в прямом эфире на страницах арт-кластера "Таврида" в социальных сетях "ВКонтакте" в 19:00 и Instagram в 20:00 пройдут трансляции мастер-классов, творческих "вечеринок", арт-обзоров и домашних концертов с участием известных артистов, представителей креативных индустрий и выпускников "Тавриды", - говорится в сообщении.

Продолжительность каждого эфира - один час. Во время первой трансляции в четверг перед зрителями онлайн выступит певец Стас Море, а художник-монументалист Константин Алексеев проведет экскурсию по своей мастерской. "За это время зрители смогут пообщаться с гостями и ведущим, задать вопрос или оставить комментарий. <…> Гостями трансляций станут популярные исполнители Полина Запольская, Сережа Драгни и Юлия Вольхина, скульптор Weld Queen, художница Наталья Омельченко и многие другие", - отметили в пресс-службе.

Трансляции организованы при поддержке акции взаимопомощи во время пандемии #МыВместе.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.