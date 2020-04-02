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Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Самой посещаемой российской выставкой в 2019 году стала "Щукин: биография коллекции"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ежегодный международный рейтинг самых посещаемых музеев по версии издания The Art Newspaper, как и в прежние годы, возглавили Лувр и Национальный музей Китая. В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.

Первое место в рейтинге вновь занимает Лувр - в 2019 году его посетили 9,6 млн человек. Национальный музей Китая на втором месте (7,39 млн). Музеи Ватикана поднялись на третье место (6,88 млн), вытеснив на четвертое Метрополитен-музей (6,47 млн). "Государственный Эрмитаж на восьмом месте с 4,96 млн посетителей - великий российский музей давно держит это место, лишь иногда отступая на девятую строчку. Но в целом десятка выглядит, как обычно, устойчиво", - сообщает The Art Newspaper Russia со ссылкой на английских коллег.

Также в рейтинге Музеи Кремля (17-е место, 3,1 млн), Третьяковская галерея (20-е место, 2,84 млн), Государственный Русский музей (25-е место, 2,39 млн), ГМИИ им. А. С. Пушкина (46-е место, 1,48 млн), музей современного искусства "Гараж" (96-е место, 828,5 тыс.). "Все они улучшили свое положение в рейтинге по сравнению с прошлым годом", - отметили в издании.

The Art Newspaper не вносит в свой топ музеи, в состав которых входят парки, например, Версаль, посещаемость которого составляет больше 10 млн человек в год. "В рейтинге посещаемости российских музеев, который наша редакция готовит ежегодно и который будет опубликован в мае, будут учтены российские "версали" - музеи-заповедники "Петергоф" и "Царское Село" (в 2018 году имели посещаемость 5,71 млн и 4,09 млн соответственно), и другие российские музеи-"миллионники", - говорится в тексте The Art Newspaper Russia.

Самые популярные выставки

The Art Newspaper Russia опубликовал также и самые посещаемые выставки 2019 года. На первой и второй строчках рейтинга оказался проект, посвященный анимации кинокомпании DreamWorks, показанный Культурным центром Банка Бразилии в Рио-де-Жанейро и Белу-Оризонти. Ежедневно его посещали около 10 тыс. человек. Третье место заняла выставка инсталляций китайского художника Ай Вэйвэя, также устроенная Культурным центром Банка Бразилии в Рио-де-Жанейро (по 9,2 тыс. человек в день). Как говорится в издании, все три проекта были бесплатными.

"Самой посещаемой российской выставкой в 2019 году стала "Щукин: биография коллекции", которая прошла в ГМИИ им. А.С. Пушкина в июне - сентябре 2019 года. Прямо за ней идет ретроспектива Ильи Репина в Третьяковской галерее, состоявшаяся в марте - августе. Эти выставки посещали по 4,518 тыс. человек и 4,492 тыс. человек в день соответственно, они заняли 42-ю и 43-ю строчки мирового рейтинга. Выставки ранжируются в зависимости от средней посещаемости в день (по общему количеству посетителей, 601 тыс. человек, Репин "бьет" Щукина с 345 тыс. человек)", - говорится в тексте.

В топ-500 вошли ретроспектива Архипа Куинджи и выставка Эдварда Мунка в Третьяковке (95-е и 126-е место), "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" и "Три коллекции" в Русском музее (116-е и 141-е место), международный проект музея "Гараж" "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100" (162-е место). "Во второй сотне - выставка "Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля", другие проекты Третьяковской галереи, ГМИИ, Эрмитажа и "Гаража", - отметили в газете.

Об издании

The Art Newspaper - международная газета, посвященная мировым новостям искусства. Издается на английском, русском, французском, итальянском, греческом и китайском языках. Главный офис расположен в Лондоне. Российское издание выходит с апреля 2012 года. Издатель - Инна Баженова, главный редактор - Милена Орлова. В 2012 году была учреждена премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны.

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