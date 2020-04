ТАСС, 3 апреля. Музыкант Билл Уизерс умер из-за проблем с сердцем на 82-м году жизни в США. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Уизерс прославился как исполнитель музыки в стиле соул. Среди его наиболее известных песен Lean On Me ("Лин он ми"), Lovely Day ("Лавли дэй") и Ain"t No Sunshine ("Эйнт ноу саншайн"). Музыкант трижды становился обладателем премии Grammy, в 2015 году был включен в Зал славы рок-н-ролла.