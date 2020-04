Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

ТАСС, 3 апреля. The Walt Disney Company объявила в пятницу даты выхода в мировой прокат новых фильмов, перенесенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление компании.

По его информации, премьера фильма "Мулан" (Mulan) состоится 24 июля, а картины "Черная вдова" (Black Widow) - 6 ноября.

Дата выхода картины "Вечные" (Eternals) была передвинута на 12 февраля 2021 года. Релиз фильма "Тор: любовь и гром" (Thor: Love and Thunder) сместился на 28 февраля 2022 года, а "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) выйдет в прокат 5 ноября 2021 года. Новую часть приключений Индианы Джонса зрители смогут увидеть только с 29 июля 2022 года.

Ранее в Disney заявили, что из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением инфекции компании пришлось отложить премьеры фильмов "Черная вдова" и "Мулан". Приостановилась работа над картинами, которые находятся на стадии производства.