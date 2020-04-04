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Большой театр покажет онлайн балет "Марко Спада" из своего "золотого фонда"

Первым 27 марта, в Международный день театра, был показан онлайн балет "Лебединое озеро"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) продолжит в субботу показ спектаклей из своего "золотого фонда" в формате онлайн - на официальном YouTube-канале театра будет представлен балет "Марко Спада" в постановке известного французского хореографа Пьера Лакотта. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Большой театр России впервые в истории проводит серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей - миллионы людей во всем мире получили возможность стать "зрителями Большого" и прикоснуться к "золотому фонду" театра", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что первым 27 марта, в Международный день театра, был показан балет "Лебединое озеро" в хореографической редакции Юрия Григоровича, на следующий день, 28 марта, был представлен балет "Спящая красавица", который также поставлен Юрием Григоровичем, а 1 апреля состоялась трансляция оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста".

"Сегодня, в день рождения выдающегося французского хореографа Пьера Лакотта, которому исполняется 88 лет, у тысяч зрителей в разных странах мира есть уникальная возможность увидеть на YouTube его реконструкцию для Большого театра балета Даниэля Франсуа Эспри Обера и Жозефа Мазилье "Марко Спада" (запись спектакля 30 марта 2014 года), которая уже не идет на нашей Исторической сцене", - отметила пресс-атташе.

Она рассказала, что впервые Пьер Лакотт воссоздал "Марко Спада" в 1981 году для балетной труппы Римской оперы специально для Рудольфа Нуреева и Гилен Тесмар. Успех сопутствовал постановке и в Париже, куда Лакотт перенес спектакль в 1984 году. В 1986 году Пьер Лакотт поставил этот балет в Монте-Карло, а в 1994 году - в руководимой им труппе "Национальный балет Нанси и Лоррена". "Премьера в ГАБТ состоялась 8 ноября 2013 года", - уточнила Новикова.

Она проинформировала, что главные партии в трансляции балета "Марко Спада" 4 апреля на YouTube-канале Большого исполнят Дэвид Холберг, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Семен Чудин, Игорь Цвирко, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин. "Как всегда, спектакль начнется в 19:00 и будет доступен для просмотра в течение суток", - сказала пресс-атташе.

Успех проекта

Как ранее заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, новый формат поможет артистам не терять связь с аудиторией и даже в такой "непростой ситуации, в которой оказался весь мир", будет дарить людям позитивные эмоции.

По словам Урина, открывший онлайн-трансляции балет "Лебединое озеро" за сутки набрал более 1,3 млн просмотров. Еще большее количество просмотров, а именно 1,5 млн, набрала "Спящая красавица".

Что касается трансляции оперы "Царская невеста", то, как сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова, "перед показом четвертого акта случился форс-мажор из-за перегрузки сети - трансляция прервалась, но ситуация оперативно была исправлена благодаря сотрудникам видеостудии Большого театра и отдела бренд-менеджмента". "В качестве компенсации зрителям запись оперы "Царская невеста" была доступна на канале дольше запланированного - 30 часов вместо 24-х", - отметила пресс-атташе.

Трансляции продолжатся 4 апреля, когда на официальном канале театра на YouTube выйдет балет Пьера Лакотта "Марко Спада". На 7 апреля объявлена опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов", а 10 апреля зрители увидят самый популярный в афише спектакль - балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в редакции Юрия Григоровича.

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