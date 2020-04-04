Выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата" в музее Победы увидели около 95 тыс. человек

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата", которая открылась в музее Победы на Поклонной горе в Москве ровно год назад, посетили почти 95 тыс. человек. Временная экспозиция будет демонтирована в начале мая, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата" в музее Победы посмотрели 94,9 тыс. человек. Временную экспозицию торжественно открыли 4 апреля прошлого года. Среди ее первых посетителей были участники старта всероссийской акции "Вахта памяти - 2019" - президент России Владимир Путин, представители поискового движения России, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы. Москвичи и гости столицы могли посмотреть уникальную подборку портретов до 18 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Доступ на выставку был прекращен, так как музей, как и остальные учреждения культуры, закрылся в связи с угрозой распространения коронавируса. На выставке представлены 27 портретов красноармейцев из фондов музея Победы. Эти рисунки были созданы на фронтах Великой Отечественной мастерами Студии военных художников им. Грекова.

"Благодаря кропотливой работе поисковикам удалось установить судьбы героев, изображенных на полотнах. К сожалению, большинство из бойцов погибли в годы Великой Отечественной. Посетителям показали подлинные документы, по которым энтузиастам удалось проследить судьбу каждого солдата, а также награды, которых были они удостоены. Кроме того, экспозиция рассказывала о 12 фронтовых художниках. Среди них - талантливые советские графики Николай Жуков, Николай Пильщиков, Валериан Житенёв, Борис Преображенский, Анатолий Горпенко, прошедшие всю войну", - добавили в пресс-службе.

Выставка создана совместными усилиями музея Победы и "Поискового движения России". "Наш проект не заканчивается одной выставкой. Продолжаются поиски имен и судеб солдат, изображенных на фронтовых рисунках. Музей Победы передал поисковикам для дальнейшей исследовательской работы 302 портрета участников Великой Отечественной войны и 84 портрета, хранящихся в архивах филиалов и партнеров", - отметил директор музея Александр Школьник.

В начале этого года электронная выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" открылась в Новополоцке (Белоруссия). Планируется, что в дальнейшем ее увидят посетители многих региональных музеев, входящих в проект "Территория Победы". Главная цель проекта - создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, широкое распространение знания о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы, консолидация общества в противодействии попыткам искажения истории.