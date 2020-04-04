ГИТИС проведет день открытых дверей онлайн

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС проведет день открытых дверей в формате онлайн-конференции. Перед будущими абитуриентами выступят ректор института Григорий Заславский и другие сотрудники администрации вуза, говорится в сообщении на сайте ГИТИСа.

"Завтра, 5 апреля в 12:00, актерский факультет ГИТИСа приглашает всех на долгожданный День открытых дверей онлайн", - говорится на сайте вуза.

Как отмечается на сайте, участие в видеоконференции кроме Заславского примут проректор по учебной работе Елена Кочетова, декан актерского факультета Тарас Белоусов, старший преподаватель кафедры мастерства актера Екатерина Николаева, руководитель международного отдела Наталья Плюснина.

В этом году запланирован набор в три мастерские. Очный курс наберет народный артист СССР, президент Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Владимир Андреев. А на заочные курсы можно будет поступить к заслуженному деятелю искусств РФ Михаилу Скандарову и народному артисту РФ Николаю Лазареву.

Ранее ректор ГИТИСа сообщил, что приемная кампания в вузе запланирована на июль-август. Институт не будет проводить онлайн-консультации и онлайн-туры. Приемные экзамены намечены на сентябрь.