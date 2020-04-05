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Пандемия коронавируса нового типа

Александринский театр запустит проект с онлайн-дежурствами артистов в Instagram

Артисты ответят на вопросы подписчиков в прямом эфире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Александринский театр представил свой новый онлайн-проект на период нерабочих дней, объявленных на фоне ситуации с коронавирусом. Его артисты будут по очереди "дежурить" в аккаунте Александринки в Instagram и общаться со зрителями в прямом эфире, сообщается в воскресенье на странице театра в "ВКонтакте".

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"Мы запускаем проект #надомашнем в официальной группе Александринского театра в Инстаграм. Артисты Александринки будут вести нашу страницу в течение дня и делиться своими лайфхаками о том, как интересно провести время карантина, расскажут о своих хобби, распорядке дня, любимых книгах, фильмах, музыке. В завершение этого своеобразного дежурства по "Инстаграму" - прямой эфир, в ходе которого любимые артисты ответят на вопросы подписчиков и зрителей", - говорится в сообщении.

Первое "дежурство" 6 апреля проведет артист и музыкант Александр Лушин.

Ранее Александринский театр объявил расписание своих трансляций на период с 6 по 10 апреля. В эти дни зрители смогут, не выходя из дома, увидеть записи таких постановок, как "Ваш Гоголь. Последний монолог" Валерия Фокина, моноспектакль народного артиста России Николая Мартона "Вертинский. Русский Пьеро" и премьера Николая Рощина "Маяковский. Баня".

Ограничения в Петербурге

Ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Петербурге продлили до 30 апреля. Власти города ввели режим полной изоляции для жителей старше 65 лет, остальным рекомендовано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров". Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковыми такси.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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