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Всероссийский проект "Большие гастроли-онлайн" за неделю набрал 1 млн просмотров

Онлайн-трансляции видеозаписей постановок региональных и ведущих российских театров идут на сайте, на канале YouTube и в соцсетях проекта "Большие гастроли"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Всероссийский интернет-проект "Большие гастроли-онлайн" за первую нерабочую неделю, объявленную указом президента РФ Владимира Путина, чтобы снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции, набрал 1 млн просмотров. В понедельник показ спектаклей проекта продолжится, сообщили ТАСС в пресс-службе "Больших гастролей".

"Спецпроект "Большие гастроли-онлайн" был запущен Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности в конце марта 2020 года, когда все гастрольные проекты страны были остановлены из-за введения в театрах режима карантина и самоизоляции граждан", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что "ежедневно россияне могут бесплатно увидеть спектакли всей России - от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Чукотки". "Онлайн-трансляции видеозаписей постановок региональных и ведущих российских театров идут на сайте, на канале YouTube и в соцсетях проекта "Большие гастроли", - уточнила представитель пресс-службы проекта.

По ее словам, виртуальный тур, который продлился с 30 марта по 5 апреля, включил показы спектаклей из Санкт-Петербурга, Калининграда, Якутска, Иванова, Оренбурга, Саратова и Липецка. За неделю охват программы составил почти 1 млн зрителей.

В понедельник театральный марафон продолжится. В течение недели с 6 по 12 апреля будут показаны спектакли "Поющая стрела" и "Приключения Ашота-бедняка" (оба - Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр"), "Герой нашего времени" (Астраханский драматический театр), "Васса Железнова" (Малый театр), "Гамлет" (Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова), "Орландо, Орландо" (Московский театр "Геликон-опера"), "Кот в сапогах" (Екатеринбургский ТЮЗ), "Зимняя сказка" (ТЮЗ им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург).

Каждый вечер с 19:00 любой желающий может подключиться к прямому эфиру "Больших гастролей-онлайн". Для этого достаточно зайти в соцсети, на канал YouTube или на сайт "Большие гастроли", сообщили в пресс-службе проекта.

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Россия
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