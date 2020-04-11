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Балет с участием Сергея Полунина в зале "Зарядье" перенесен

Причиной стала невозможность доставить реквизит из Лондона, где проходил последний показ балета

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Онлайн-трансляция балета Sacre в исполнении Сергея Полунина, которая должна была состояться в пятницу вечером, перенесена из-за невозможности доставить реквизит в срок. Об этом сообщила в пятницу администрация московского зала "Зарядье" на сайте площадки.

"Дорогие зрители, к сожалению, мы переносим сегодняшний спектакль Sacre с Сергеем Полуниным по причинам, не зависящим от концертного зала. Последний показ балета проходил в Лондоне, и реквизит Sacre до сих пор не прошел таможенную проверку. Таможенные службы и аэропорты, как и мы с вами, сейчас работают в необычном графике, увы, из-за этого декорации не могут сегодня быть доставлены на площадку", - говорится в сообщении.

Администрация пообещала объявить новую дату онлайн-показа, когда будет доставлен реквизит.

Планировалось, что Полунин в пустом зале исполнит спектакль, поставленный для него хореографом Юко Оиши. В основе проекта - балет Игоря Стравинского "Весна священная". Постановка посвящена истории танцовщика и хореографа Вацлава Нижинского.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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