Михайловский театр представил в сети видеоролик с артистами оперы в самоизоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Михайловский театр в Санкт-Петербурге представил в пятницу в своих аккаунтах в социальных сетях ролик с участием артистов оперной труппы, исполняющими арии из известных опер, находясь в режиме самоизоляции.

Ведущая солистка оперы Михайловского театра Мария Литке исполняет арию Татьяны из "Евгения Онегина", сидя со своей собакой на диване, и пьет чай, солист театра Дмитрий Головнин - арию Канио из оперы "Паяцы", накладывая "грим" из пены для бритья. Ведущий солист Федор Атаскевич поет арию Германа из "Пиковой дамы", играя в футбол на видеоприставке, его коллега Александр Кузнецов исполняет фрагмент арии из "Тоски", проводя уборку в детской комнате, а лауреат международных конкурсов Олеся Петрова - арию из "Русалки" во время чистки коврика на берегу озера.

Отмечается, что идея ролика принадлежит премьеру балета Михайловского театра заслуженному артисту России Ивану Васильеву, он же выступил режиссером видео.

"С нетерпением ждем встречи, любимый зритель!" - сказано в сообщении, сопровождающем видео в Instagram-аккаунте театра.

Несколько дней назад театр представил аналогичный ролик с артистами балета, танцующими в домашних условиях: у плиты на кухне, вокруг газона рядом с загородным домом, во время уборки и в других "домашних" обстоятельствах. В нем принимали участие Иван Васильев со своей супругой - солисткой Большого театра Марией Виноградовой, а также солисты балета Михайловского театра Валерия Запасникова, Элла Перссон и Александр Омар.

Михайловский театр приостановил показ спектаклей с 19 марта и будет закрыт для зрителей по 30 апреля, в соответствии с постановлением властей города об ограничительных мерах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.