Герои "Маши и Медведя" расскажут о самоизоляции и гигиене в специальных роликах

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Создатели мультфильма "Маша и Медведь" подготовили ролики о самоизоляции и правилах соблюдения гигиены в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба компании Animaccord.

"Animaccord представит аудитории серию новых 3D анимационных роликов "Маша и Медведь" на тему самоизоляции и правил соблюдения гигиены. Первый ролик "Чем заняться дома?" выходит 11 апреля на официальном YouTube-канале мультсериала", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, компания также подготовила специальный ролик "Оставайтесь дома" с фрагментами из популярных эпизодов мультфильма. Он расскажет, как провести время дома в период пандемии с пользой и комфортом для себя и близких.

"Ролик "Оставайтесь дома" является частью глобальной акции Animaccord "All in the Family" ("Когда все дома", по одноименному названию эпизода 32), который также включает образовательные постеры на тему гигиены, флешмоб "спасибо врачам" и другое", - уточнили в компании.

Акция "All in the Family" локализована на 10 языков, ее поддержали крупные телеканалы в разных странах мира, в том числе, Италии, Великобритании, Мексике.

Animaccord - международная медиа и лицензионная компания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube, набрав более 4 миллиардов просмотров. "Маша и Медведь" входят в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке (BrandTrends, апрель 2019 года).