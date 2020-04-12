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Пандемия коронавируса нового типа

Творческие коллективы ТОФ начали транслировать спектакли и концерты по интернету

Первый показ осуществили артисты Драматического театра Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /ТАСС/. Творческие коллективы Тихоокеанского флота (ТОФ) в условиях ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, по интернету проводят трансляции спектаклей и концертов, а также создают виртуальную экскурсию по подводной лодке-музею "С-56", одному из символов Владивостока. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ТОФ.

Ранее, согласно указу президента России Владимира Путина, была объявлена нерабочей неделя в целях профилактики коронавируса. Позднее президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. В большинстве регионов в той или иной степени введен режим самоизоляции и запрещены массовые, в том числе культурные, мероприятия.

"В сложившейся ситуации одним из направлений работы тихоокеанцев стало проведение трансляций спектаклей и концертных программ в глобальной сети интернет. Первый подобный показ осуществили артисты Драматического театра Тихоокеанского флота. <...> в виртуальном режиме жители Приморского края, имеющие доступ к сети, смогли посмотреть запись спектакля "Любовь людей", поставленного флотскими артистами по пьесе Дмитрия Богославского. Эта постановка в прошлом году стала лауреатом ряда театральных премий", - сообщила пресс-служба.

Трансляция имела большой успех, и теперь к демонстрации в сети готовятся новые постановки Драматического театра ТОФ. Артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и флотского оркестра также подготовили и выложили для доступа пользователей записи своих выступлений.

"Во Владивостоке завершается работа по созданию серии виртуальных экскурсий по залам музея Тихоокеанского флота, а также по подводной лодке-музею "С-56", которая является одним из символов города Воинской славы. В скором времени соответствующие разделы сайта военно-исторического музея ТОФ будут дополнены новыми материалами, что сделает виртуальные экскурсии еще более интересными и содержательными", - сообщила пресс-служба. Параллельно серию виртуальных экскурсий переносят на цифровые носители, чтобы передать на боевые корабли и в береговые части флота.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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