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"Хор Турецкого" и арт-группа Soprano впервые дадут онлайн-концерт

Трансляция шоу начнется 15 апреля в 19:00 мск и будет доступна подписчикам Okko, а также бесплатно на сайте show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Арт-группы "Хор Турецкого" и Soprano 15 апреля выступят в рамках онлайн-проекта "Шоу ON!" с хитами от классики до рока. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба платформы Okko.

"15 апреля 2020 года в рамках проекта Сбербанка и Okko "Шоу ON!" легендарный "Хор Турецкого" впервые даст онлайн-концерт. Специальным гостем выступления станет арт-группа Soprano. В программу концерта войдут мировые хиты и любимые песни нескольких поколений - от классики до рока, от поп-музыки до оперы и народных шлягеров. И, конечно же, всех зрителей ждет а капелла - фирменное многоголосье коллектива", - подчеркнули организаторы.

Трансляция шоу начнется в 19:00 мск и будет доступна подписчикам Okko, а также бесплатно на сайте show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Репертуар "Хор Турецкого", основатель и продюсер которого - народный артист России Михаил Турецкий, насчитывает сотни композиций. Участники коллектива - мужчины, хор исполняет произведения не менее чем на 10 языках, часть из них - а капелла. Soprano является женской версией "Хора Турецкого" и объединяет существующие в природе голоса от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо).

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