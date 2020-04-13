Путин поручил представить предложения о господдержке мультсериала об антропогенезе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 15 июня представить предложения о государственной поддержке создания научно-просветительским порталом "Антропогенез.ру" мультсериала для детей, посвященного эволюции. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с общественностью в Череповце 4 февраля.

"Правительству РФ <...> представить предложения о государственной поддержке научно-просветительского портала "Антропогенез.ру" в целях создания российского научно-популярного анимационного сериала для детей. Доклад - до 15 июня 2020 года", - говорится в поручении.

Кроме того, глава государства поставил кабмину задачу в тот же срок в целом представить предложения о дополнительных мерах и источниках господдержки популяризации науки, включая создание просветительских мультфильмов и кино, а также их распространение среди детей и молодежи, "в том числе с использованием федеральных телеканалов".

В ходе встречи Путина с общественностью в Череповце 4 февраля редактор портала "Антропогенез.ру" Александр Соколов рассказал, что авторам мультфильма об эволюции человека необходимы технические мощности для производства серий, которые можно было бы предложить для телевизионной трансляции.