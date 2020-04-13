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Путин поручил представить предложения о господдержке мультсериала об антропогенезе

Правительство должно представить доклад до 15 июня

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 15 июня представить предложения о государственной поддержке создания научно-просветительским порталом "Антропогенез.ру" мультсериала для детей, посвященного эволюции. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с общественностью в Череповце 4 февраля.

"Правительству РФ <...> представить предложения о государственной поддержке научно-просветительского портала "Антропогенез.ру" в целях создания российского научно-популярного анимационного сериала для детей. Доклад - до 15 июня 2020 года", - говорится в поручении.

Кроме того, глава государства поставил кабмину задачу в тот же срок в целом представить предложения о дополнительных мерах и источниках господдержки популяризации науки, включая создание просветительских мультфильмов и кино, а также их распространение среди детей и молодежи, "в том числе с использованием федеральных телеканалов".

В ходе встречи Путина с общественностью в Череповце 4 февраля редактор портала "Антропогенез.ру" Александр Соколов рассказал, что авторам мультфильма об эволюции человека необходимы технические мощности для производства серий, которые можно было бы предложить для телевизионной трансляции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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