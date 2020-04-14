"Роскино" совместно с киноиндустрией хочет организовать международный онлайн-рынок

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Роскино" совместно с отечественной киноиндустрией хочет в кратчайшие сроки организовать международный онлайн-рынок, который поможет придать отрасли новое движение, об этом в рамках онлайн-встречи с представителями креативных индустрий сказала глава компании Евгения Маркова.

"Мы сейчас всей индустрией разработали идею с первым международным страновым онлайн-рынком. Аналогов в мире нет. Это очень амбициозный проект, потому что сроки, которые мы себе ставим, короткие - полтора месяца. Тут важно попасть, поскольку отменили Канны, Анси, важно придать некий толчок, подтолкнуть отрасль и дать байерам посмотреть на нас другими глазами. Онлайн-рынок кажется нам большой перспективой", - сказала Маркова.

Она отметила, что в период пандемии в полном режиме продолжает работать только анимация, кинопроизводство временно приостановилось, в связи с чем через некоторое время может появится нехватка контента. Представители индустрии разрабатывают перечень мер, которые необходимы для поддержки отрасли.

Ранее организаторы фестиваля анимационных фильмов во французском городе Анси сообщили, что проведут его в онлайн-формате в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавируса. Также на неопределенный срок сдвинулось проведение международного Каннского кинофестиваля, который должен был пройти в мае.