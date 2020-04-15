Театр "Современник" в день рождения проведет сбор труппы в режиме онлайн

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский театр "Современник", отмечающий в среду 64-й день рождения, проведет традиционный сбор труппы, который в условиях самоизоляции в связи с распространением коронавируса будет организован в формате интернет-конференции. Об этом сообщила ТАСС руководитель литературно-драматической части театра Евгения Кузнецова.

"Сегодня нашему театру исполняется 64 года. Это первый день рождения без Галины Волчек (1933-2019), которая была в числе основателей "Современника", а потом - на протяжении 48 лет художественным руководителем театра. Несмотря на карантин, в этот день в театре пройдет сбор труппы, встретиться артистам поможет интернет-конференция", - сказала собеседница агентства.

Начало мероприятия определено на 15:00 мск. В пустом зрительном зале "Современника" будут находиться только нынешний художественный руководитель театра Виктор Рыжаков, директор Игорь Попов и несколько сотрудников технических служб. Задник сцены превратится в огромный экран, на котором возникнут лица всех артистов театра - каждый появится из своей домашней самоизоляции, уточнила Кузнецова.

Виртуальные встречи

По ее словам, "это будет очень волнительная встреча". "Современник" чувствует себя единым целым, дружным коллективом и не собирается сдаваться трудностям", - заявила руководитель литчасти. "Свидетельство тому - два больших онлайн-проекта, - продолжила она. - Это - "Доктор Чехов, с которым театр вышел уже на второй день карантина и с тех пор каждый вечер радует зрителя ровно в 19:00, и вот теперь - "Снова Оттепель. Время поэзии".

"Последний стартовал на сайте театра в полночь с 14 на 15 апреля. Именно в это время суток 64 года назад начался первый спектакль зарождающегося театра. Это были "Вечно живые", поставленные Олегом Ефремовым по пьесе Виктора Розова", - напомнила завлит "Современника".

Она сообщила, что для проекта 52 артистами и сотрудниками театра записано 111 видео со стихами и прозой времени хрущевской оттепели. Проект можно будет увидеть не только в день рождения театра. Он будет размещен на сайте до момента, когда "Современник" откроет свои двери зрителям.

Что касается сбора труппы, то он откроется "премьерой" поздравительной открытки, которую "современниковцы" записали для себя и зрителей. "У себя дома артисты и часть сотрудников театра записали короткие видео, где продолжили фразу: "Современник" - это ..." Из их ответов и было сложено четырехминутное поздравительное видео, которое появится не только на экране, но и на сайте театра и в соцсетях одновременно с началом сбора труппы", - приоткрыла сценарий виртуальной встречи собеседница агентства. Она добавила, что, поздравив друг друга, артисты и руководители театра перейдут к обсуждению насущных проблем.