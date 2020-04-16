Безумие в зоопарках, антиутопии об изоляции и доброе якутское кино: что смотреть онлайн

Из-за пандемии коронавируса нового типа кинотеатральный прокат вымер, зато это прекрасная возможность для стриминговых сервисов показать, на что они способны. В нашей подборке рассказываем вам об онлайн-премьерах новых картин и сериалов. "Король тигров" Самый успешный релиз Netflix за всю историю стриминга. Сериал вышел как раз во время разгара самоизоляции и, судя по всему, стал идеальной отдушиной для запертых по домам людей. В шоу есть все для того, чтобы отвлечься от поднадоевшей действительности: безумие, хаос, вооруженные нападения, скандалы, интриги и расследования. Но самым захватывающим является то, что ни секунды из семи эпизодов не придумано — все происходит на самом деле. "Король тигров" — это еще одно доказательство того, что никакие хитроумные идеи сценаристов не сравнятся с реальной жизнью.

Описание Кадр из фильма "Король тигров" © Netflix

Сериал рассказывает о закрытом обществе заводчиков крупных кошек в США, а конкретно — о владельце частного зоопарка в Оклахоме Джо Экзотике. Джо можно было бы назвать типичным реднеком (деревенщиной), если бы не более двухсот кошек в его владении, яркие наряды, крашеный маллет и наличие двух мужей. Зоопарк Джо похож на укрепленную и вооруженную до зубов крепость, что не мешает Кэрол Баскин, борцу за права животных (как она сама себя позиционирует), вести с ним многолетнюю борьбу. Джо же считает, что ей плевать на животных, она просто хочет устранить конкурента, поэтому решает устранить ее первым и нанимает киллера. Все эти события разворачиваются в первой серии, а впереди еще шесть! "Король тигров" — потрясающий образчик человеческого безумия и эгоизма, от которого сложно отвести взгляд. "Хвост тигра" И еще немного про тигров. Дебют американского режиссера тайваньского происхождения Алана Янга очень похож на дебют американца корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", который недавно взял главный приз фестиваля независимого кино "Сандэнс". По своему настроению он более минорный и меланхоличный, хотя такой же автобиографичный: так же как и Чун, Янг вдохновлялся опытом своей собственной семьи.

Описание Кадр из фильма "Хвост тигра" © Netflix

Молодой Пинг-Джуй работает на фабрике в Тайване, встречает любовь детства и заводит роман, от которого ему придется отказаться, чтобы осуществить свою мечту — переехать в Америку. Для этого он женится на дочке босса, переезжает в США и пытается обустроить свою новую жизнь. Через много лет он разводится с женой, отдаляется от своей семьи и единственной дочери и жалеет о разрушенных надеждах. Янг показывает историю с двух точек зрения: молодого человека, полного амбиций и планов на будущее, и состарившегося и разочаровавшегося в жизни мужчины. У режиссера вышла долгоиграющая, тихая семейная драма о маленьком человеке, визуально напоминающая "Лунный свет" Барри Дженкинса. "Платформа" Обаятельная и неглупая остросоциальная антиутопия испанского режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии могла бы стать культовой среди любителей жанра, но получила бы она широкую известность — большой вопрос. Однако благодаря тому, что фильм купил Netflix, "Платформу" теперь может увидеть весь мир, а удачное время релиза сделало картину невероятно актуальной.

Описание Кадр из фильма "Платформа" © Netflix

Горен решает поучаствовать в некоем эксперименте, чтобы бросить курить и дочитать наконец "Дон Кихота", но до конца не понимает, во что ввязался. Его сажают в пустую комнату уровня 48. На каждом уровне находится по два человека, а сколько всего уровней — неизвестно. Каждый день через общий колодец, который проходит через все уровни, пускают платформу с едой. Теоретически, если бы каждый брал с нее столько, сколько нужно, еды хватило бы на всех, но этого, конечно, не происходит. При этом каждый месяц участники меняются уровнями, которые распределяются в случайном порядке. "Платформа" не только вызывает странное чувство, когда антиутопия кажется не такой уж антиутопией, а новой реальностью, но и поднимает проблемы человеческой солидарности и распределения ресурсов. Об этом мы тоже знаем не понаслышке, и если раньше эти вопросы можно было бы игнорировать, то сейчас обстоятельства поставили их перед нами ребром. "Надо мною солнце не садится" Очень гуманистичный фильм Любови Борисовой и еще один прекрасный образчик феномена российский киноиндустрии — якутского кино, которое прекрасно справляется без какой-либо поддержки федерального центра, и это не может не радовать. Картину Борисовой также можно расценить как историю об изоляции, которая оказывается не такой страшной, как ее малюют.

' Youtube/ Sakhafilm Сахафильм'

Молодой Алтан, рассорившись с отцом, приезжает на сезонную работу на Крайний Север, где ему предстоит провести месяц на безлюдном острове. Правда, не таком уж безлюдном: вскоре у молодого человека появляется сосед — старик Байбал. Он приехал на остров доживать свои последние дни в одиночестве, но Алтан не оставляет его в покое. Он узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь, и предлагает ему записывать видеоблог, чтобы ее найти. В итоге герои по-разному помогают друг другу: Алтан возвращает Байбалу желание жить, а тот помогает парню повзрослеть. "Невидимая жизнь Эвридики" Победитель программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля прошлого года. Фильм бразильского режиссера Карима Айнуза основан на одноименной книге Марты Батальи и рассказывает о двух сестрах Эвридике и Гиде в Рио-де-Жанейро пятидесятых годов. Режиссер показывает нам скрытый, чувственный, богатый мир двух женщин, полный переживаний и эмоций, который существует вопреки строгим нравам их семьи. Гида ищет любовь, а Эвридика хочет стать пианисткой, обе предсказуемо мечтают сбежать из Бразилии в Европу. Однако реальная жизнь все-таки настигнет их и разлучит.

Описание Кадр из фильма "Невидимая жизнь Эвридики" © Русский репортаж

Айнуз по-хорошему сентиментален и старомоден, и привычная для латиноамериканских картин мелодраматическая оболочка не мешает ему показать, как консервативное патриархальное общество душит желания и мечты женщин. Он с невероятной любовью изображает жизни двух разлученных сестер, которые день ото дня становятся все тяжелее и беспросветнее, но ни режиссер, ни его героини не теряют надежды. И зрителю не остается ничего другого, как надеяться на лучшее вместе с ними. "Вивариум"

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