{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые два фильма из проекта "Дау" Хржановского стали доступны онлайн

Картины "Дау. Наташа" и "Дау. Дегенерация" доступны на официальном сайте по подписке зарегистрированным пользователям

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Картины "Дау. Наташа" и "Дау. Дегенерация" из масштабного проекта "Дау" Ильи Хржановского опубликовали в сети, онлайн-премьера состоялась в среду, передает корреспондент ТАСС.

Фильмы доступны на официальном сайте по подписке зарегистрированным пользователям.

Главной героиней первого фильма становится буфетчица Наташа, которая переживает разочарования в жизни и в любви. Основное действие разворачивается в буфете при научно-исследовательском институте, куда приходят сотрудники, в том числе и французский ученый, питающий особые чувства к Наташе. События шестичасовой картины "Дау. Дегенерация" также разворачиваются на территории института, но несколькими годами позже.

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал более 10 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Изначально в основу сценария легли мемуары вдовы советского физика Льва Ландау и архивные материалы, но задумка в процессе съемок преобразовалась. Из 700 часов материалов создатели смонтировали более 10 картин, одна из них - "Дау. Наташа" - участвовала в конкурсной программе 70-го Берлинале в этом году. Оператор фильма Юрген Юргес получил "Серебряного медведя" в номинации "Наиболее весомый художественный вклад".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
"Okko.Театр" покажет концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне
Показ пройдет в ближайшие две недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС