Первые два фильма из проекта "Дау" Хржановского стали доступны онлайн

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Картины "Дау. Наташа" и "Дау. Дегенерация" из масштабного проекта "Дау" Ильи Хржановского опубликовали в сети, онлайн-премьера состоялась в среду, передает корреспондент ТАСС.

Фильмы доступны на официальном сайте по подписке зарегистрированным пользователям.

Главной героиней первого фильма становится буфетчица Наташа, которая переживает разочарования в жизни и в любви. Основное действие разворачивается в буфете при научно-исследовательском институте, куда приходят сотрудники, в том числе и французский ученый, питающий особые чувства к Наташе. События шестичасовой картины "Дау. Дегенерация" также разворачиваются на территории института, но несколькими годами позже.

Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал более 10 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Изначально в основу сценария легли мемуары вдовы советского физика Льва Ландау и архивные материалы, но задумка в процессе съемок преобразовалась. Из 700 часов материалов создатели смонтировали более 10 картин, одна из них - "Дау. Наташа" - участвовала в конкурсной программе 70-го Берлинале в этом году. Оператор фильма Юрген Юргес получил "Серебряного медведя" в номинации "Наиболее весомый художественный вклад".