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Музей в Коми расскажет детям с особенностями развития о природе через звуки и запахи

Проект намерены реализовать в этом году на грантовые средства благодаря победе в конкурсе "Инклюзивный музей"

СЫКТЫВКАР, 16 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Национальный музей Республики Коми реализует в этом году проект "Рыбы, птицы, звери" для детей с особенностями развития. Их познакомят с миром природы по сенсорной методике - через звуки зверей и птиц, через тактильные ощущения звериного меха и через природные запахи, а пройденный материал закрепят на творческих занятиях, рассказали ТАСС в музее.

Проект будет реализован в этом году на грантовые средства благодаря победе в конкурсе "Инклюзивный музей" ИКОМ России в номинации "Инклюзивное развитие". Проект стартует сразу, как только это будет возможно после снятия всех ограничений в связи с пандемией. Онлайн-версия его пока не планируется.

"Наш проект очень простой. Детей будут знакомить с миром природы, в то же время в каждом занятии будет творческая составляющая, то есть сначала небольшой рассказ о животном или птице в нашем отделе природы, а потом дети будут что-то делать своими руками. Проект рассчитан на работу с особенными детьми, в частности, с воспитанниками Кочпонского психоневрологического интерната, с которым мы давно сотрудничаем", - рассказала ТАСС директор музея Ирина Котылева.

По ее словам, идея этого проекта возникла после воплощения другого, реализованного в начале этого года совместно с известным в Коми художником-этнофутуристом Юрием Лисовским. В своем проекте "Мифы на кончиках пальцев" Лисовский изготовил ряд мифологических образов - медведя, лося, птицы - из деревянных дощечек, фигурки обязательно нужно трогать, на них нанесены сакральные у древних финно-угорских народов знаки и символы. Проект направлен на развитие тактильных ощущений у детей, а также рассказывает о глубоком смысле древних верований - так, рыба символизировала у древних финно-угров подводный мир, на трех рыбах держатся земля и леса, из рыбы произошел человеческий род, медведь считался сыном верховного божества, а птица - прародительницей мира, образ утки и сегодня очень распространен у финно-угорских ремесленников. Все эти образы Лисовский высек на своих дощечках в форме рыбы, медведя, лося и птицы, а поверх них нанес знаки финно-угорской мифологии. 

Для занятий и разгрузки

Предполагается, что в проекте "Рыбы, птицы, звери" будут участвовать не только воспитанники интерната и коррекционных школ, но и семьи, в которых есть дети с особенностями развития. У музея имеется опыт индивидуальной работы с такими семьями. Программа рассчитана и на обычные семьи с детьми. Все основные расходы по проекту пойдут на приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги разной фактуры для творческой работы детей.

Как рассказала ТАСС руководитель проекта Мария Куликова, "Рыбы, птицы, звери" - это цикл комбинированных занятий с детьми, состоящий из теоретической и творческой частей. Сначала детей будут знакомить с многообразием животного мира, а затем закреплять материал в творческой работе.

"Дети будут знакомиться с животным миром по сенсорной методике - слушать аудиозаписи голосов зверей и птиц, изучать образцы меха животных. В разговоре про пчел - сравнивать запахи меда, пыльцы. Все это есть в отделе природы музея, и экспозиция постоянно пополняется", - рассказала сотрудница музея.

Она отметила, что предварительно будут обговаривать с педагогами и родителями, что можно использовать на занятиях с детьми с учетом их особенностей. Планируется также создать зону сенсорной разгрузки, где ребенок мог бы отдохнуть.

Национальный музей является методическим центром муниципальных музеев, их около 20 в Коми, в каждом есть разделы природы. Сотрудники музея проведут семинары и помогут коллегам подготовить подобные программы на местах.

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