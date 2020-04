Снимок с протестов в Судане стал фотографией года по версии World Press Photo

ГААГА, 16 апреля. /ТАСС/. Снимок, сделанный во время протестов в Судане в июне 2019 года, назван фотографией года по версии World Press Photo. Об этом сообщили в четверг организаторы конкурса.

На фото "Прямой голос" (Straight Voice) изображен молодой человек, который в свете фонарей от мобильных телефонов выступает с призывами к гражданскому правлению в стране. Снимок сделан 19 июня 2019 года японским фотографом Ясуеси Тибой, работающим на Agence France-Presse.

"Тогда это был единственный мирный массовый протест, на который мне удалось попасть во время поездки в страну, - отметил автор изображения. - Я почувствовал их непобедимую солидарность как тлеющие угли, которым суждено вспыхнуть вновь".

В апреле прошлого года после нескольких месяцев антиправительственных выступлений в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила от власти управлявшего страной 30 лет президента Омара аль-Башира. Вслед за этим по стране прокатилась волна протестов с призывами передачи власти гражданскому правительству. В результате прошедших на этом фоне переговоров было достигнуто соглашение о разделении властных полномочий между армией и гражданскими политическими силами на переходный период, который продлится до конца 2022 года.

"Особенно в наше время, когда по всему миру так много насилия и так много конфликтов, нам необходима фотография, которая вдохновляет людей, - отметил председатель жюри конкурса, южноафриканец Лекгето Макола, возглавляющий школу фотографии и галерею Market Photo Workshop в ЮАР. - На фотографии мы видим молодого человека, который не стреляет, не бросает камни, а читает стихотворение. Это заслуживает уважения и вызывает чувство надежды".

Не без России

На победу в конкурсе претендовали в общей сложности шесть снимков, в том числе фото российского участника Никиты Терешина из проекта "Ничего личного - подсобное помещение войны" (Nothing Personal - the Back Office of War). На его фотографии изображен предприниматель, убирающий две противотанковые ракеты по завершении выставочного дня на Международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби 18 февраля прошлого года. Она одержала победу в категории "Проблемы современности - одиночные снимки".

Фотоисторией года назвали серию снимков "Ко, зарождение восстания" (Kho, the Genesis of a Revolt), сделанных фотографом Романом Лорендо в Алжире. Она рассказывает о непростой жизни молодежи, которая осмелилась выступить против действующих властей и вдохновила население всей страны присоединиться к их акции. Она стала крупнейшим протестным движением в Алжире за последние десятилетия.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В этом году жюри просмотрели 74 тыс. снимков, сделанных 4,3 тыс. фотографов из 125 стран. Изначально победители должны были быть объявлены в ходе торжественной церемонии в Амстердаме, однако из-за ситуации с распространением коронавируса мероприятие отменили, победителей огласили онлайн и путем распространения СМИ пресс-релиза.

Параллельно с церемонией награждения в Амстердаме обычно открывается выставка World Press Photo, которая затем путешествует по десяткам городов во всем мире. Однако из-за коронавируса открытие экспозиции отложено. Будет ли она проводиться в этому году, пока остается неизвестным.