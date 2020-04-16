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Путин наградил Федора Добронравова орденом Дружбы

Тем же указом президент наградил орденом Дружбы артистку того же театра Елену Яковлеву

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении актера, народного артиста РФ Федора Добронравова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Добронравова Федора Викторовича - артиста государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр сатиры", - говорится в документе.

Тем же указом президент наградил орденом Дружбы артистку того же театра Елену Яковлеву - дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева. Еще одна артистка Московского театра сатиры Светлана Рябова также награждена орденом Дружбы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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