Калягин надеется, что театр после пандемии изменится в лучшую сторону

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей РФ (СТД) Александр Калягин обратился к работникам театра Et Cetera и коллегам из других театров, призывая не отчаиваться и не паниковать в связи со сложившийся ситуацией из-за коронавируса и продолжать расти и совершенствоваться. Обращение Калягина опубликовано в четверг на портале Союза театральных деятелей.

"Это беда, которая обрушилась на весь мир, которая посеяла панику, вселила страх. <...> Но мы должны ее пережить и выйти из нее сильными и несломленными. <...> Я очень надеюсь, что изменится и театр, в который мы вернемся уже другими. И наше искусство станет более зрелым, умным, содержательным", - говорится в сообщении.

Калягин отметил, что сейчас необходимо поддерживать друг друга и держаться вместе, но продолжать соблюдать правила самоизоляции. "Я благодарен нашим артистам, которые работают в режиме онлайн, которые все время придумывают новые рубрики, выходят с интервью, поддерживают интерес к театру, продолжают общаться со зрителями", - написал он.