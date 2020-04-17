THR: режиссер Содерберг возглавил комитет по вопросу восстановления киноиндустрии в США

ТАСС, 17 апреля. Гильдия режиссеров США учредила комитет по вопросам срока и условий возобновления кинопроизводства в Голливуде после пандемии коронавируса нового типа. Как в четверг вечером сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на письмо руководителей организации, созданный орган возглавит американский режиссер Стивен Содерберг, одной из работ которого является получивший в условиях пандемии широкую популярность фантастический боевик "Заражение".

Этот комитет, отмечается в письме, будет консультироваться с ведущими эпидемиологами, учтет также мнение профсоюзов и работников киноиндустрии. "В то время, как у нас пока нет ответа на вопрос о том, когда производство будет возобновлено, мы стремимся выяснить уровень нашей безопасности, когда это произойдет, - приводит журнал текст письма. - Национальная коллегия под руководством Стивена Содерберга и при участии сотрудников всех категорий была создана для проведения подробного изучения данного вопроса и представления рекомендаций руководству [Гильдии режиссеров]".

Между тем Гильдия режиссеров создала комитет по установлению сроков безопасного восстановления работы кинотеатров, однако пока не назначила главу этого подразделения.

Американский режиссер и продюсер Стивен Содерберг известен постановкой таких картин как "Эрин Брокович" (2000), "Траффик" (2000), "Одиннадцать друзей Оушена" (2001). Его боевик "Заражение" о международной организации врачей, которая пытается противостоять распространению смертельного вируса, признан самым популярным фильмом в марте на российских видеосервисах tvzavr, Megogo и Okko.

С марта большинство голливудских гигантов, в том числе Disney, NBCUniversal, Warner Bros., 20th Century Fox, приостановили съемки всех или части проектов из соображений безопасности в связи с распространением коронавируса нового типа.