Эксперты: проведение "Кинотавра" в более поздний срок продуктивнее переноса в онлайн

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи фиксирует тенденции в отечественном кинематографе, его можно было бы провести в усеченном варианте до кинопрокатного сезона, который начинается осенью, но переносить в онлайн-пространство нецелесообразно, считают опрошенные ТАСС участники и призеры смотра разных лет.

Ранее организаторы "Кинотавра" сообщили ТАСС о том, что в июне смотр не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса. Он может пройти в этом году осенью, команда продолжает работать над программой фестиваля.

Отражение настоящего

Крупнейший российский кинофестиваль "Кинотавр" существует с 1990 года, а в Сочи проходит с 1991 года. Его организаторами были продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Должность президента кинофестиваля занимает продюсер Александр Роднянский. Ежегодно смотр фиксирует тенденции в развитии отечественного кинематографа, объединяя в своих программах главные новинки российских режиссеров.

Призер "Кинотавра" Оксана Карас назвала большой радостью тот факт, что фестиваль перенесли, а не отменили. По ее словам, киноиндустрия на фоне пандемии коронавируса переживает не лучшие времена, поскольку выход многих проектов пришлось перенести на более поздний срок, другие просто не успеют запустить производство в этом году.

"Кинотавр" всегда фиксировал те тенденции, которые происходят в современном российском кинематографе, и то, что он переносится на сентябрь - отражение того, что происходит с нами. Я, конечно, оптимист, я очень надеюсь, что осенью, когда организаторы сочтут нужным, фестиваль состоится, потому что как можно жить без "Кинотавра"?" - сказала режиссер ТАСС.

Карас отметила, что профессионалов индустрии и поклонников кинематографа ждет "очень насыщенная и интересная осень", потому что многие события, в том числе, Московский международный кинофестиваль перенеслись на это время, но руководству придется грамотно их развести.

По мнению кинорежиссера и художественного руководителя театра "Модерн" Юрия Грымова, призера и участника смотра разных лет, собрать фестиваль такого масштаба осенью в Сочи будет проблематично. "Начнется осенний рабочий период, у меня, например, будет театр, у кого-то подвинулись съемки. Я думаю, нужно делать фестиваль онлайн. С голосованием зрителей и жюри онлайн", - сказал он ТАСС.

Грымов отметил, что лично не планировал посещать фестиваль в этом году. "Думаю, осенью не поеду, я сейчас полностью занят театром. После паузы, которая возникла. Нужно еще больше работать, театр "Модерн" планирует выпустить три премьеры", - сказал он.

Провести в ином формате

Продюсер Наталья Мокрицкая в беседе с ТАСС подчеркнула, что "Кинотавр" является самым важным смотром для российской киноотрасли, ежегодно его посещает около пяти тысяч гостей.

"Может, стоит попытаться сделать фестиваль в более усеченном формате, более деловым - не на пять тысяч, а на 200-300 человек. Это пресса, кинематографисты, жюри. Наверное, в таком режиме, если все будет в порядке, его можно было бы провести в июле-августе. <…> Я считаю, что "Кинотавр" надо проводить до начала прокатного сезона, то есть до 1 сентября, но как решит руководство, так и будет", - пояснила Мокрицкая.

Она рассказала, что в этом году на фестиваль подала дебютный фильм "Человек из Подольска" Семена Серзина, поскольку участие в "Кинотавре" считает очень важным и престижным. При этом продюсер усомнилась, что этому смотру подойдет формат онлайн.

С Мокрицкой согласился и режиссер Иван Твердовский, призер фестиваля, который в данный момент работает над фильмом "Конференция". Из-за режима самоизоляции съемки пришлось приостановить и дальнейшая судьба картины пока неизвестна, но по ее завершении он хотел бы представить ленту на "Кинотавре".

"Я снимаю кино для киноэкрана, у меня довольно сложная картина, не для просмотра онлайн, у меня по-другому выстроена драматургия. Как инструмент продвижения фестиваль должен существовать, как некая очная форма встречи дистрибьютеров, продюсеров, авторов. Не уверен, что в онлайн он будет продуктивен", - отметил собеседник агентства.

Лауреат "Кинотавра" Александр Велединский выразил мнение, что делать прогнозы о том, каким будет фестиваль осенью, преждевременно. "Эта пандемия скажется на том, что все поймут, что жить в онлайн не так плохо. Я так не считаю, но кто-то поймет так и будут делать соответствующие выводы", - рассказал он ТАСС.

По его словам, "Кинотавр", как главный кинофестиваль страны, имеет долгую историю, устоявшиеся традиции и переводить его в онлайн не следует. "Во время войны Каннский и Венецианский фестивали не проводились, ничего страшного, возобновили. Сейчас такая ситуация, обойдется", - предположил он.

Велединский поднял также вопрос тематики фильмов, готовящихся к прокату после самоизоляции. "Допустим, выходит "Кинотавр" осенью, выходят фильмы, которые никак не касаются нынешней ситуации, вообще не учитывают ее, потому что сняты до. Эти фильмы дальше никому не нужны будут, ну кроме блокбастеров. Это уже парадигма, в которой мы живем, это нельзя не учитывать", - сказал режиссер.