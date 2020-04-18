Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина проведет 18 и 26 апреля молодежную онлайн-конференцию направления "Пушкинский.Youth". Участники расскажут о кризисах и их последствиях в разных сферах жизни, сообщает пресс-служба музея.

"Тема конференции, "Точка бифуркации", была выбрана полгода назад и сегодня стала особенно актуальна. В фокусе исследований - момент смены установившегося режима работы системы. Выступления участников - молодых людей от 14 до 20 лет - будут посвящены таким точкам в искусстве, философии, изучении окружающей среды, технологии и образования", - говорится в сообщении.

Доклады об основных результатах своих исследований представят 29 участников, предвосхищая большую итоговую конференцию, которая пройдет в Итальянском дворике Главного здания музея осенью 2020 года. "Спикеры расскажут о кризисах и их последствиях в разных сферах жизни: о переломных моментах в современном искусстве и технологиях, объяснят, что такое город будущего и сильно ли изменился театр со времен Фукидида, покажут, куда движется индустрия кино и как может отразиться на жизни человека такое простое событие, как поход в музей", - сообщает пресс-служба.

Чтобы участники могли выступать уверенно, защищать свою позицию и отвечать на возражения в споре, в музее создана "Школа подготовки к конференции". Свои выступления молодые люди готовят под руководством наставников. Наставниками конференции этого года выступили: Ольга Шишко, искусствовед, руководитель отдела кино- и медиаискусства ГМИИ им. Пушкина (Секция "Совриск"), Илья Томашевич, режиссер (Секция "Кино"), Ксения Перетрухина, художник, режиссер, сценарист (Секция "Театр"), Александр Марков, кандидат философских наук (Секция "Мысль"), Анна Трапкова, директор Музея Москвы (Секция "Среда") и другие.

Следить за трансляцией конференции можно будет в социальной сети "ВКонтакте" на странице "Пушкинский.Youth", а также на сайте музея. Поучаствовать в обсуждении и задать вопросы спикерам желающие смогут на платформе Zoom при предварительной регистрации.