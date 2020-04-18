Московский театр мюзикла возобновит показы в сентябре

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский театр мюзикла планирует вернуться к активной работе c гастролями в августе в Уфе, показы на родной сцене возобновятся с началом сезона - в сентябре. Об этом сообщил в субботу художественный руководитель театра Михаил Швыдкой в ходе прямого эфира в аккаунте театра в Instagram.

"К сожалению, как я понимаю, мы откроем театр не раньше начала сентября. Хочется верить, что в августе мы все-таки съездим на гастроли в Уфу, на которые так и не попали", - сказал Швыдкой, уточнив, что при возможности театр возобновит работу раньше.

При этом худрук предположил, что запланированные ранее гастроли в Санкт-Петербурге в сентябре придется отложить. "Боюсь, что нам так захочется побыть в родном здании, что мы никуда не поедем", - признался он.

Показы в Театре мюзикла были приостановлены с 15 марта в связи с пандемией.