Швыдкой заявил, что открытие Года Германии в России не будут переносить

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Мероприятия Года Германии в России начнутся, как и планировалось до пандемии коронавируса, в августе 2020 года. Об этом сообщил в субботу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в прямом эфире станицы возглавляемого им Московского театра мюзикла в Instagram.

"В конце августа - мы не отменяем эту дату - в России должен начаться Год Германии, и это будет огромное событие, в том числе культурного характера", - сказал Швыдкой.

По словам спецпредставителя президента, из-за пандемии будут перенесены запланированные на весну обменные проекты с Японией. "Мы уже их подвинули, мы должны были 14 апреля открывать Фестиваль российской культуры в Японии", - уточнил он. Также пока отложены визиты в Республику Корея, перекрестный год с которой должен был открыться в мае.

"Самое важное, что ни один из культурных проектов, в том числе в международном сотрудничестве, не изменится. Сейчас ведутся переговоры о сохранении всех назначенных форматов", - подчеркнул Швыдкой.