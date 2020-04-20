Познер, Богомолов и Быков примут участие в 12-часовом поэтическом марафоне Политеха

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Политехнический музей проведет 24 апреля вторую часть поэтического марафона, в ней примут участие худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, телеведущий Владимир Познер, писатель и поэт Дмитрий Быков, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер и другие общественные и культурные деятели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

"3 апреля Политехнический музей провел 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive, в котором участвовали поэты, писатели, общественные деятели, звезды кино и театра. На 24 апреля запланирована вторая часть марафона, в которой уже согласились участвовать Константин Богомолов, Андрей Родионов, Владимир Познер, Всеволод Емелин, Дмитрий Быков, Нюта Федермессер, Андрей Макаревич, Людмила Петрушевская", - рассказали в пресс-службе.

Также среди участников - актрисы Татьяна Друбич, Александра Ревенко, Алиса Гребенщикова, Юлия Ауг, Дина Корзун, музыканты Алексей Кортнев, Евгений Маргулис, Петр Налич, поэты Сергей Гандлевский, Елена Фанайлова, Тимур Кибиров, Юрий Гуголев. Трансляция первой части марафона, прошедшей 3 апреля, набрала на разных цифровых площадках более 220 тыс. просмотров. В ней приняли участие поэты Дмитрий Воденников, Линор Горалик, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, актриса Ингеборга Дапкунайте и многие другие. Куратором выступил поэт Андрей Родионов.

"В будущем проект ПолитехLive будет развивать практику больших прямых трансляций - будь то запуск космического корабля, фестиваль науки или концерт", - отметили в музее. Там добавили, что на стадии запуска находятся несколько форматов, объединенных хештегом #ЯЛЮБЛЮНАУКУ. Так, 27 апреля на YouTube-канале Политеха намечена премьера проекта "12 вопросов: Zoom с учеными", а 2 мая там же выйдет первое интервью из серии "Нас к этому не готовили". В стадии разработки находится документальный веб-сериал "Карта мира: где живет наука", который позволит заглянуть в передовые научные центры и "пообщаться" с учеными и экспертами из разных стран и разных областей знаний.

В конце апреля планируется запустить онлайн-серию фитнес-тренировок со специалистами сети WorldClass. Одновременно с этим на цифровых каналах фитнес-сети появятся развивающие занятия и лекции, подготовленные специалистами Политеха. Летом этого года будут запущены новый сайт и мобильное приложение Политеха, а на осень намечен запуск большой образовательной онлайн-платформы музея. Также на сентябрь-октябрь 2020 года запланирована презентация проекта ПолитехJunior, рассчитанного на подростковую аудиторию.