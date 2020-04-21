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Швыдкой считает исторически достоверным сериал "Зулейха открывает глаза"

Спецпредставитель президента также отметил, что история раскулачивания в сериале не показана в ее жесточайших реалиях

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сериал "Зулейха открывает глаза" не очерняет историю страны, а наоборот, даже в более мягкой форме, рассказывает о периоде раскулачивания. Такое мнение высказал во вторник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что партия "Коммунисты России" собирается требовать от телеканала "Россия 1" прекращения показа сериала по книге Гузели Яхиной, а исполнительница главной роли актриса Чулпан Хаматова рассказала телеканалу "Дождь" о поступающих в ее адрес угрозах.

"На "Зулейху…" все накинулись, и меня это привело в некоторое недоумение. В этом сериале, в котором собралась команда замечательных артистов, нет ничего такого, чего мы со школьной скамьи не читали. История раскулачивания не показана там, на самом деле, в ее жесточайших реалиях. Они были куда более страшными, чем показано в сериале, потому что сериал делали люди, которые понимают, что это очень острая тема", - сказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента призвал тех, кто критикует историческую достоверность фильма, обратиться к материалам XV съезда ВКП(б). "Это все какой-то политизированный взгляд на историю. Конечно, хочется, чтобы история России не имела ни сучка ни задоринки, но в истории так не бывает. Патриотизм не может быть невежественным", - заметил он.

В основу сюжета романа легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь. Режиссером сериала выступил Егор Анашкин. Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов.

Теги
РоссияХаматова, Чулпан НаилевнаШвыдкой, Михаил Ефимович
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