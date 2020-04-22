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Американского фотографа-натуралиста Питера Бирда нашли мертвым

Ему было 82 года
Питер Бирд Arnaud BRUNET/Gamma-Rapho via Getty Images
Описание
Питер Бирд
© Arnaud BRUNET/Gamma-Rapho via Getty Images

ТАСС, 22 апреля. Американский художник и фотограф Питер Бирд умер на 83-м году жизни. Об этом 19 апреля сообщила его семья.

"Мы все глубоко расстроены тем, что смерть нашего любимого Питера подтвердилась", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Бирда.

По данным газеты The New York Times, страдавшего деменцией фотографа последний раз видели живым 31 марта. В воскресенье полиция сообщила об обнаружении на территории парка Camp Hero, расположенного неподалеку от места проживания Бирда и его супруги в населенном пункте Монток (штат Нью-Йорк), тела пожилого мужчины. Впоследствии оно было опознано семьей фотографа.

Питер Бирд родился в Нью-Йорке в 1938 году. Наибольшую известность он приобрел благодаря снимкам флоры, фауны и людей Африки: в частности, о природе национального парка Восточный Цаво в Кении рассказывает его книга "Конец игры" (The End of the Game, 1965). Кроме того, Бирд был автором фотосессий для журналов о моде, в том числе Vogue и Elle.

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