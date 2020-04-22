Рапота заявил, что подготовка к "Славянскому базару в Витебске" идет полным ходом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Подготовка к проведению международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" продолжается, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота в опубликованном в среду интервью газете "СОЮЗ.Беларусь-Россия".

"Что касается фестиваля "Славянский базар в Витебске", то он всегда проводится летом. Если к этому времени сложится более благоприятная эпидемиологическая обстановка, это событие как всегда состоится. Во всяком случае, мы к этому активно готовимся, прорабатываем программу Дня Союзного государства. Есть задумка привезти в Витебск выставку золотошвейного мастерства из Торжка, хотели бы пополнить музейную экспозицию усадьбы Ильи Репина в Здравнево. Подготовка идет полным ходом", - сказал он.

По его словам, из-за пандемии пришлось перенести ряд запланированных мероприятий. "Мы разделили нашу деятельность на две части. К первой относится проведение всякого рода запланированных мероприятий, требующих присутствия большого количества людей, а это слеты, олимпиады, форумы. Мы постараемся все эти мероприятия провести, но передвинули их по времени. А вот в отношении той работы, которая требует интеллектуального решения, прежде всего [это] выполнение союзных программ, здесь мы идем строго в графике. Более того, на недавнем оперативном совещании мы зафиксировали, что союзные программы реализуются даже быстрее, нежели это было в прошлом году", - пояснил госсекретарь СГ.

Проведение XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" запланировано на 13-21 июля. Торжественная церемония открытия форума должна состояться в Летнем амфитеатре 16 июля, закрытия - 20 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 13-15 и 21 июля. С 21 февраля в кассах Витебска началась продажа билетов на главные события фестиваля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии, по последним данным, составило 7 281. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели и выписаны 769 пациентов.