CBS: Disney представит свой первый фильм с чернокожим принцем

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Корпорация Disney готовится представить свой первый фильм с чернокожим принцем. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее данным, актер Нил Фитч, сыгравший в фильме "Это мы" (This is us), исполнил роль принца Тумы в новой картине "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи" (Secret Society of Second-Born Royals).

В своем Instagram 18-летний актер написал: "Добро пожаловать, первый черный принц Disney".

Новый фантастический фильм от Disney рассказывает о приключениях принцессы Сэм, второй в очереди на трон в королевстве Иллирия. Она обнаруживает у себя сверхчеловеческие способности и становится частью тайного общества членов королевской семьи.

Премьера запланирована на 2020 год.