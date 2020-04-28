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Ведущие мировые киносмотры покажут в мае фильмы на 10-дневном онлайн-фестивале в YouTube

Фестиваль продлится до 7 июня

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ежегодный нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival проведет совместно с видеохостингом YouTube онлайн-фестиваль кино We Are One: A Global Film Festival ("Мы едины: глобальный кинофестиваль"). Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Tribeca, в фестивале примут участие крупнейшие международные смотры, включая Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали.

"Сегодня Tribeca Enterprises совместно с YouTube объявляет о [запуске] We Are One: A Global Film Festival, уникального десятидневного кинофестиваля, который пройдет эксклюзивно на YouTube и соберет вместе мировое сообщество повествователей, чтобы предоставить зрителям по всему миру бесплатный [доступ к] программе фестиваля", - говорится в пресс-релизе.

Фестиваль начнется 29 мая и продлится 10 дней, до 7 июня. Помимо упомянутых смотров класса "А", свои фильмы покажут такие фестивали, как "Сандэнс", МКФ в Торонто, Карловых Варах, Локарно, Лондоне, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Токио и Иерусалиме, а также Международный анимационный фестиваль в Анси. Отмечается, что зрители смогут сделать пожертвования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местным организациям, также осуществляющим борьбу с мировой пандемией нового коронавируса.

В рамках фестиваля состоятся показы полнометражных художественных и документальных картин, короткометражных фильмов, музыкальных мероприятий, а также трансляции обсуждений фильмов. Все они будут транслироваться на официальном YouTube-канале фестиваля. Полное расписание будет опубликовано позднее.

Ранее многие международные кинофестивали, включая Каннский, Венецианский и Tribeca, сообщили о частичном или полном переносе запланированных на этот год мероприятий из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

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