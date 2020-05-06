"Спим на кроватях. После ночей на полу это нам как рай". Шостакович — о жизни в эвакуации

В Куйбышеве Дмитрий Шостакович работал над четвертой частью симфонии. Первые три он смог закончить еще в Ленинграде. 1 октября 1941 года вместе с женой и детьми композитор был эвакуирован в Москву, а 22 октября прибыл в Куйбышев.
Расположившись в новом городе, Шостакович написал письмо своей матери, Софье Васильевне, в Ленинград. С его содержанием можно ознакомиться в самарском Музее Эльдара Рязанова, к 75-летию Победы копии писем композитора выставили в зале "Куйбышев — запасная столица".
Считается, что гениальным людям свойственно писать неразборчиво. Если это так, то гениальность Шостаковича неоспорима — разобрать его почерк решительно невозможно. Для удобства посетителей письма расшифрованы — в музее подготовили распечатки с дословным содержанием. На одном из них видны отметки о цензуре — все, что писал композитор, проверялось и читалось надзорными органами.
"Нас живет в комнате 17 человек"
Из первого письма, датированного 26 октября 1941 года, можно узнать, что поначалу великий композитор с семьей жил в классной комнате школы №81, где его приютили артисты эвакуированного в Куйбышев Большого театра. В одном помещении расположилось почти два десятка человек, семья композитора ютилась около окна, и его сын Максим заболел.
"Нас живет в комнате 17 человек. Спим на полу. Вчера приобрели два матраца, из-за чего стало спать гораздо лучше. В комнате тепло. Топят хорошо. Мы спали до сих пор у окошка, из которого сильно дуло. Из-за этого заболел Максим. Позавчера он сильно кашлял, и мы очень боялись воспаления легкого. Однако сегодня у него уже нормальная t, и он весел и мил, как всегда", — пишет Шостакович.
В школе Шостакович с семьей прожил недолго. В своем следующем письме, уже от 8 ноября 1941 года, он сообщает матери, что ему нужно теперь писать на адрес: Куйбышев областной, ул. Фрунзе, д. 140, кв. 13.
Семья расположилась в однокомнатной квартире. "Комната у нас хорошая. 22 метра. И очень хорошо топят. Так что нам тепло. Спим мы теперь на кроватях и на матрацах. После того, как мы проспали много ночей на полу, это обстоятельство нам кажется раем", — пишет Шостакович.
Но и здесь пробыть им было суждено не долго. Через некоторое время композитор улучшает жилищные условия и переезжает в двухкомнатную квартиру, также на улице Фрунзе. В одной из комнат располагается его семья, а вторая становится рабочей. В ней даже появилось фортепиано, которое Шостаковичу предоставила местная школа. Таким образом, в одной из комнат он творил, а во второй — жил.
"К жизни я очень плохо приспособлен"
Рассказывая матери о своей жизни в эвакуации, Шостакович пишет, как ему с семьей было тяжело приспособиться к меняющимся условиям и непростому быту. В одном из писем он, не скрывая, пишет, что "к жизни очень плохо приспособлен". А про свою супругу сообщает: "Нина оказалась такой же, как и я". Вместе с тем отмечает, что "Нина весь день хозяйничает: готовит пищу, стирает, моет посуду".
Несколько раз он отмечает, что его супруге тяжело дается ведение хозяйства в непростых условиях жизни и она "буквально тает на глазах". Как-то у них даже вышел конфликт: Нина хотела уехать в Алма-Ату или Ташкент, но Шостакович уже был не в силах перенести еще один переезд. Он пишет, что принимает лекарство от нервов.
Рассказывая о быте, Шостакович отмечает, что в Куйбышеве "очень хороший, но довольно дорогой рынок". Но много денег уходит и на одежду, и на имущество. "Плохо с одеждой. У Нины только одно платье, у меня один костюм (коричневый). 6-го числа я выступал на торжественном концерте в честь 24-летия Октябрьской революции и играл в смокинге с чужого плеча. Было очень неприятно", — пишет композитор.
Но чувство, что все наладится, не покидает Шостаковича. Он рассказывает, как им помогают работники театра, а по вечерам, после того как дети ложатся спать, заходят друзья, с которыми "засиживаемся иной раз до двенадцати, до часу".
Симфония неизбежной победы
В совсем коротком письме от 6 января 1942 года, набросанном на открытке, Шостакович пишет: "Я закончил здесь 7-ю симфонию".
Как отмечают современники, знакомые с композитором, он был довольно беспокойный человек и часто сам критиковал свои произведения. Вот и на встрече с педагогами детской музыкальной школы (расшифровка с той встречи также имеется в музее) он рассказал, что часто критикует себя и уже после премьеры симфонии все еще никак не мог свыкнуться с мыслью, что работа сделана, а зрители оценили ее по достоинству.
Еще до премьеры в доме арфистки Большого театра Веры Дуловой на пианино, которое у нее тогда было, Шостакович начал играть свое произведение, а затем к нему подсел пианист Лев Оборин, и они стали играть в четыре руки. Услышав звуки музыки, в комнату вошел дирижер Самуил Самосуд, который замер в дверях, слушая композицию.
Как вспоминают современники, в дальнейшем, на премьере 5 марта 1942 года, Самосуд был совершенно бледен от волнения. Зал Театра оперы и балета был полон. Несмотря на то что в Куйбышеве, на тот момент запасной столице страны, ежедневно проходили различные концерты и спектакли, внимание к Седьмой симфонии было огромным. Еще до премьеры было понятно, что она станет своего рода символом победы, до которой на тот момент было еще далеко.
Напряжение усиливалось еще и тем, что трансляция велась на весь мир — за этим культурным событием следили многие из тех, у кого был радиоприемник. В финале мотивы неизбежной победы заставили всех присутствующих стоя приветствовать аплодисментами исполнителей.
Долгое время имя Шостаковича в Самаре не было отмечено. В 2004 году на доме, где жил композитор, была установлена мемориальная табличка, в 2006 году его именем была названа улица, идущая от театра, где исполнялась Седьмая симфония, до дома Шостаковича.
В 2019 году в сквере около театра был установлен памятник композитору за авторством скульптора Зураба Церетели. В тот же день на площади Куйбышева, прямо перед театром, состоялся фестиваль классической музыки "Седьмая симфония". Оркестр Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова исполнил две части симфонии.
Вячеслав Сорокин