"Спим на кроватях. После ночей на полу это нам как рай". Шостакович — о жизни в эвакуации

Дмитрий Шостакович жил в Куйбышеве (сейчас Самара) в эвакуации с 1941 по 1943 год. Именно здесь композитор закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией — впервые она была исполнена 5 марта 1942 года в местном Академическом театре оперы и балета. В письмах матери Шостакович рассказывает о своей жизни в этом городе

В Куйбышеве Дмитрий Шостакович работал над четвертой частью симфонии. Первые три он смог закончить еще в Ленинграде. 1 октября 1941 года вместе с женой и детьми композитор был эвакуирован в Москву, а 22 октября прибыл в Куйбышев. Расположившись в новом городе, Шостакович написал письмо своей матери, Софье Васильевне, в Ленинград. С его содержанием можно ознакомиться в самарском Музее Эльдара Рязанова, к 75-летию Победы копии писем композитора выставили в зале "Куйбышев — запасная столица".

Считается, что гениальным людям свойственно писать неразборчиво. Если это так, то гениальность Шостаковича неоспорима — разобрать его почерк решительно невозможно. Для удобства посетителей письма расшифрованы — в музее подготовили распечатки с дословным содержанием. На одном из них видны отметки о цензуре — все, что писал композитор, проверялось и читалось надзорными органами. "Нас живет в комнате 17 человек" Из первого письма, датированного 26 октября 1941 года, можно узнать, что поначалу великий композитор с семьей жил в классной комнате школы №81, где его приютили артисты эвакуированного в Куйбышев Большого театра. В одном помещении расположилось почти два десятка человек, семья композитора ютилась около окна, и его сын Максим заболел. "Нас живет в комнате 17 человек. Спим на полу. Вчера приобрели два матраца, из-за чего стало спать гораздо лучше. В комнате тепло. Топят хорошо. Мы спали до сих пор у окошка, из которого сильно дуло. Из-за этого заболел Максим. Позавчера он сильно кашлял, и мы очень боялись воспаления легкого. Однако сегодня у него уже нормальная t, и он весел и мил, как всегда", — пишет Шостакович.

Описание Дмитрий Шостакович © Bettmann/Getty Images

В школе Шостакович с семьей прожил недолго. В своем следующем письме, уже от 8 ноября 1941 года, он сообщает матери, что ему нужно теперь писать на адрес: Куйбышев областной, ул. Фрунзе, д. 140, кв. 13. Семья расположилась в однокомнатной квартире. "Комната у нас хорошая. 22 метра. И очень хорошо топят. Так что нам тепло. Спим мы теперь на кроватях и на матрацах. После того, как мы проспали много ночей на полу, это обстоятельство нам кажется раем", — пишет Шостакович. Но и здесь пробыть им было суждено не долго. Через некоторое время композитор улучшает жилищные условия и переезжает в двухкомнатную квартиру, также на улице Фрунзе. В одной из комнат располагается его семья, а вторая становится рабочей. В ней даже появилось фортепиано, которое Шостаковичу предоставила местная школа. Таким образом, в одной из комнат он творил, а во второй — жил. "К жизни я очень плохо приспособлен" Рассказывая матери о своей жизни в эвакуации, Шостакович пишет, как ему с семьей было тяжело приспособиться к меняющимся условиям и непростому быту. В одном из писем он, не скрывая, пишет, что "к жизни очень плохо приспособлен". А про свою супругу сообщает: "Нина оказалась такой же, как и я". Вместе с тем отмечает, что "Нина весь день хозяйничает: готовит пищу, стирает, моет посуду". Несколько раз он отмечает, что его супруге тяжело дается ведение хозяйства в непростых условиях жизни и она "буквально тает на глазах". Как-то у них даже вышел конфликт: Нина хотела уехать в Алма-Ату или Ташкент, но Шостакович уже был не в силах перенести еще один переезд. Он пишет, что принимает лекарство от нервов.

Рассказывая о быте, Шостакович отмечает, что в Куйбышеве "очень хороший, но довольно дорогой рынок". Но много денег уходит и на одежду, и на имущество. "Плохо с одеждой. У Нины только одно платье, у меня один костюм (коричневый). 6-го числа я выступал на торжественном концерте в честь 24-летия Октябрьской революции и играл в смокинге с чужого плеча. Было очень неприятно", — пишет композитор. Но чувство, что все наладится, не покидает Шостаковича. Он рассказывает, как им помогают работники театра, а по вечерам, после того как дети ложатся спать, заходят друзья, с которыми "засиживаемся иной раз до двенадцати, до часу". Симфония неизбежной победы В совсем коротком письме от 6 января 1942 года, набросанном на открытке, Шостакович пишет: "Я закончил здесь 7-ю симфонию". Как отмечают современники, знакомые с композитором, он был довольно беспокойный человек и часто сам критиковал свои произведения. Вот и на встрече с педагогами детской музыкальной школы (расшифровка с той встречи также имеется в музее) он рассказал, что часто критикует себя и уже после премьеры симфонии все еще никак не мог свыкнуться с мыслью, что работа сделана, а зрители оценили ее по достоинству.

Описание Дмитрий Шостакович © ТАСС

Еще до премьеры в доме арфистки Большого театра Веры Дуловой на пианино, которое у нее тогда было, Шостакович начал играть свое произведение, а затем к нему подсел пианист Лев Оборин, и они стали играть в четыре руки. Услышав звуки музыки, в комнату вошел дирижер Самуил Самосуд, который замер в дверях, слушая композицию. Как вспоминают современники, в дальнейшем, на премьере 5 марта 1942 года, Самосуд был совершенно бледен от волнения. Зал Театра оперы и балета был полон. Несмотря на то что в Куйбышеве, на тот момент запасной столице страны, ежедневно проходили различные концерты и спектакли, внимание к Седьмой симфонии было огромным. Еще до премьеры было понятно, что она станет своего рода символом победы, до которой на тот момент было еще далеко. Напряжение усиливалось еще и тем, что трансляция велась на весь мир — за этим культурным событием следили многие из тех, у кого был радиоприемник. В финале мотивы неизбежной победы заставили всех присутствующих стоя приветствовать аплодисментами исполнителей.

Описание Дмитрий Шостакович (справа внизу) с музыкантами после премьеры 7-й симфонии в Куйбышеве, 5 марта 1942 года © ТАСС