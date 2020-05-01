{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Театр "Балет Москва" представит премьеру спектакля "Танцпол" онлайн

Она будет доступна в Okko 3 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Театр "Балет Москва" представит премьеру постановки бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена "Танцпол" в онлайн-формате на сервисе Okko 3 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы в пятницу.

"Спектакль "Танцпол" отсылает к танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. Чтобы заработать на хлеб участники этих марафонов стремились победить в соревновании и не понимали, когда их силы оказывались на исходе", - рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в спектакле задействованы классическая и современная труппы "Балета Москва" - такой состав был выбран, поскольку участники жестоких марафонов начала XX века также обладали разными уровнями подготовки.

"Я хотел сделать что-то о танце. Танцуют все - будь то балет, или ночные клубы, или ритуальные танцы. Мне нравилась идея, что танец - это лекарство, но в то же самое время он может разрушить тебя, если ты не остановишься. Танец может быть чем-то прекрасным и чем-то мрачным одновременно", - цитируют в пресс-службе хореографа постановки.

Премьера пройдет в рамках проекта "Искусство онлайн", созданного Okko при поддержке Сбербанка. Постановка будет доступна для просмотра до 31 мая.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
Ему было 96 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС