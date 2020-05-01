Театр "Балет Москва" представит премьеру спектакля "Танцпол" онлайн

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Театр "Балет Москва" представит премьеру постановки бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена "Танцпол" в онлайн-формате на сервисе Okko 3 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы в пятницу.

"Спектакль "Танцпол" отсылает к танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. Чтобы заработать на хлеб участники этих марафонов стремились победить в соревновании и не понимали, когда их силы оказывались на исходе", - рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в спектакле задействованы классическая и современная труппы "Балета Москва" - такой состав был выбран, поскольку участники жестоких марафонов начала XX века также обладали разными уровнями подготовки.

"Я хотел сделать что-то о танце. Танцуют все - будь то балет, или ночные клубы, или ритуальные танцы. Мне нравилась идея, что танец - это лекарство, но в то же самое время он может разрушить тебя, если ты не остановишься. Танец может быть чем-то прекрасным и чем-то мрачным одновременно", - цитируют в пресс-службе хореографа постановки.

Премьера пройдет в рамках проекта "Искусство онлайн", созданного Okko при поддержке Сбербанка. Постановка будет доступна для просмотра до 31 мая.