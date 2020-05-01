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Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva объявил о переносе летней программы

Кроме того, в рамках программы фестиваля отменились показы кабаре-шоу Охада Наарина Playback: хореограф не сможет гастролировать с этой постановкой в ближайший сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Организаторы Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva из-за ситуации с коронавирусом объявили о переносе летней части программы, которая была запланирована в Москве и Санкт-Петербурге на конец июня-начало июня. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте смотра.

"VIII Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva переносит летнюю часть программы, которая была запланирована на 22 июня - 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Непростая эпидемиологическая ситуация в мире и связанные с ней ограничительные меры, к сожалению, не оставляют возможности для проведения показов фестиваля этим летом. При этом заявленная ранее осенняя часть фестиваля на сегодняшний день остается без изменений", - сказано в сообщении устроителей.

В рамках программы фестиваля отменились показы кабаре-шоу Охада Наарина Playback. Отмечается, что хореограф не сможет гастролировать с этой постановкой в ближайший сезон. Показы спектакля "Ревизор" в постановке Кристал Пайт в Москве и Санкт-Петербурге перенесли предварительно на начало сентября 2021 года. При этом ранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты.

На осень перенесли показы спектакля "Шут. Шахерезада" Пермского театра оперы и балета в постановке Алексея Мирошниченко с участием Дианы Вишневой. Зрители смогут увидеть его 18, 19, 20 ноября на сцене Московского театра Новая Опера имени Е. В. Колобова и 24, 25 ноября на Основной сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Петербурге. Вместе с тем в Москве запланирован дополнительный, третий, показ, которого не было в летней программе.

Организаторы фестиваля попросили зрителей, купивших билеты на летние показы спектаклей "Ревизор" и "Шут. Шахерезада", поддержать фестиваль и не сдавать билеты, а прийти на показы в новые даты. События осенней программы в двух городах будут проходить с 14 по 21 октября, а также с 18 по 25 ноября.

Фестиваль Context был создан Дианой Вишневой в 2013 году. Каждый год фестиваль представляет российскому зрителю мировые премьеры, совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку критиков. В программе фестиваля также документальное кино о танце и широкая образовательная составляющая.

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