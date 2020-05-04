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75-летие Победы

Музей-заповедник "Петергоф" покажет онлайн-фильм о своей истории в военные годы

На сайте музея будут последовательно транслировать семь серий фильма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Петергоф" к 75-летию Победы подготовил фильм на основе архивных документов о своей истории в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГМЗ.

"На протяжении года ГМЗ "Петергоф" готовил масштабную программу к юбилею Великой Победы, в которую вошли выставки, издания, праздники на Большом каскаде, детские проекты. Однако в сегодняшней непростой ситуации мы приняли решение трансформировать собранный материал в короткий и очень серьезный историко-художественный проект "От Петергофа сохранилось только небо…" из семи серий, чтобы прожить вместе со своими зрителями и виртуальными посетителями "Неделю победы", - говорится в сообщении.

Название проекта - слова ленинградского поэта Ольги Берггольц, прожившей всю войну в блокадном Санкт-Петербурге.

В течение семи дней, с 4 по 10 мая, на сайте музея-заповедника и в его социальных сетях будут последовательно транслировать семь серий фильма. На "страницах" петергофской военной книги - документальный видеоряд, составленный из редких архивных фотографий, изображений музейных предметов и документов, повествующих о Петергофе во время войны. Его дополняют художественные образы, воспроизводящие атмосферу военного времени.

Масштабы послевоенной реставрации Петергофа были огромны: немцы превратили шедевр русской архитектуры XVIII века в развалины. Большой дворец и дворец Марли были взорваны, остальные дворцы утратили частично или полностью отделку интерьеров. Большой каскад превратился в руины. Была разрушена фонтанная система Петергофа, уничтожена большая часть зеленых насаждений, на территории парков оставались траншеи, воронки от снарядов, часть территории была заминирована.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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