Музей музыки представит к 75-летию Победы мультимедийный проект "Музыка героев"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки (РНММ) к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны запустит онлайн-проект "Музыка героев", который через синтез музыки, театра, литературы, фотографии и кинематографа расскажет о тех, кто своим творчеством поднимал боевой дух народа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба музея.

"Стержнем проекта стал аудиоспектакль, сценарий которого основан на реальных событиях и архивных документах и создан с учетом лексических особенностей речи советского времени, тем самым погружая нас в пространство и время описываемых событий", - рассказали в Музее музыки.

Увидеть тяжелые годы войны зрителям предлагают глазами молодого композитора, выпускника Московской консерватории. "В июне 1941 года он, как и многие студенты, уходит добровольцем на фронт. Вместе с юношей зрители эмоционально переживают нелегкие дни войны, читают письма и дневники, знакомятся с музыкантами и композиторами - проходят нелегкий путь фронтовика, которому так и не суждено было написать свою симфонию", - отметили в пресс-службе.

При создании "Музыки героев" были использованы кадры кинохроники, письма, партитуры, афиши и оригинальные аудиозаписи известных мелодий. Проект расскажет о рождении песни "Священная война" композитора Александра Александрова и поэта Василия Лебедева-Кумача, работе песенного штаба, самодеятельности в армии и музыкальных ротах, оркестре блокадного Ленинграда, рождении Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, киноконцерте "Концерт фронту", в котором приняли участие Аркадий Райкин, Лидия Русланова, Иван Козловский, Клавдия Шульженко и Леонид Утесов.

Автором аудиоспектакля выступила выпускница ГИТИС Екатерина Жутаутайте, режиссером - постановщик Театра им. Вахтангова Владимир Бельдиян. Роли исполняют актер Егор Морозов и солистка Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Евгения Афанасьева. В англоязычной версии роли читают лауреат премии Конкурса теноров им. Лучано Паваротти Станислас Виторт и актриса аудиопостановок Ольга Ганкова.

Выставочный проект, подготовленный при поддержке Министерства культуры РФ и при участии Госфильмофонда России в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Года памяти и славы, будет доступен с 21:00 мск 8 мая на сайте музыкагероев.рф и официальном портале РНММ. Англоязычная версия будет размещена на сайте musicofheroes.com.