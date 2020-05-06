В Удмуртии в день рождения Чайковского пройдут виртуальные концерт и экскурсия

ИЖЕВСК, 6 мая. /ТАСС/. Концерт, экскурсию, конференцию и мастер-класс в онлайн-режиме проведут сотрудники воткинского музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского в Удмуртии 7 мая по случаю 180-летия со дня рождения композитора. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель учреждения Татьяна Неганова.

"В этом году мы переходим в онлайн, тем не менее у нас состоятся очень интересные мероприятия, в том числе экскурсии, возложение цветов, открытие виртуального концертного зала, конференция "Время Чайковского", которая объединит Санкт-Петербург, Москву и Воткинск, то есть так называемые города композитора", - рассказала Неганова.

По ее словам, для виртуальных посетителей день начнется с прогулки, которая перейдет в возложение цветов к памятнику композитора, который установлен на берегу Воткинского пруда - напротив музея-усадьбы. "Далее у нас будет возложение цветов к памятнику. Это традиция нашего города, и если раньше собиралось достаточно большое массовое мероприятие, то в этом году цветы от земляков просто преподнесут к памятнику", - пояснила собеседница.

Также 7 мая пройдет онлайн-концерт "Соло для Чайковского": в пустом зале преподаватели и студенты учебных заведений Воткинска исполнят любимые произведения композитора, которые звучали на различных конкурсах. Затем для юных зрителей проведут мастер-класс "Воздушный танец" - дети, не выходя из дома, смогут смастерить балерин.

Кроме того, сотрудники музея презентуют выставку "100 ответов о Чайковском". При помощи специальных планшетов ответы на интересующие вопросы можно будет получить, решив различные ребусы и задачки. "Эта выставка для самого широкого круга любителей творчества композитора, когда можно проверить свои знания и выйти на правильный ответ", - уточнила Неганова.

В учреждении в четверг пройдет презентация виртуального концертного зала, созданного по проекту "Цифровая культура" национального проекта "Культура". По словам главы учреждения, необходимое оборудование уже установлено и протестировано на территории музея-усадьбы, с его помощью в учреждении можно будет посмотреть в том числе концерты самых именитых музыкантов. Также пройдет виртуальная экскурсия "Семь фактов о Чайковском".

О музее

Государственный мемориально-архитектурный комплекс "Музей-усадьба Чайковского" располагается в доме, где вырос композитор, в городе Воткинске Удмуртской Республики на общей площади в 3,2 га. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. На родине Чайковского ежегодно проводятся музыкальные фестивали, в них участвуют именитые исполнители российского и мирового уровня.