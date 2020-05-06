Власти Петербурга запустили агрегатор культурных событий города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Новый портал с анонсами всех культурных событий Санкт-Петербурга начал работу в среду, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре. Специальная подборка мероприятий на сайте посвящена 75-летию Победы.

"6 мая начал работу портал-агрегатор культурных событий Санкт-Петербурга spbcult.ru. Сейчас на сайте собрана вся информация об онлайн-событиях города, ежедневно пополняются подборки трансляций спектаклей и концертов, публикуются анонсы виртуальных выставок, 3D-туров и видео-экскурсий по музеям, а также мероприятий в городских библиотеках. Отдельно на сайте выделены культурные события и образовательный контент для детей, а также список популярных платформ с трансляциями мировых событий", - говорится в сообщении комитета.

В преддверии 9 мая на сайте сформирована подборка "Победа-75 онлайн" с информацией о памятных акциях, трансляциях спектаклей и праздничных концертов, онлайн-выставках и фильмах, которые подготовили государственные и негосударственные учреждения культуры и которые будут доступны на время праздников. "Благодаря удобной системе навигации посетители портала смогут не только узнать обо всех памятных онлайн-мероприятиях городских учреждений, но и выбрать интересующие его сферу, тематику и формат активности", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в дальнейшем портал "Культура Петербурга" объединит информацию о текущем репертуаре городских театров и концертных площадок, выставочных проектах, лекциях и мастер-классах в библиотеках, а также общегородских мероприятиях.